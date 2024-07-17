По словам воина, бойцам важна поддержка гражданских людей.

Военнослужащий 10 отдельной горно-штурмовой бригады Давид Дячок объяснил, почему у людей возникает страх от проведения мобилизации. По его словам, люди боятся того, чего не знают.

"Любой человек больше всего переживает неизвестность. Мы боимся того, чего мы не знаем. Но если мы имеем четкую картинку, представление, что с нами будет от процесса мобилизации до процесса распределения - на какую должность я иду, какую работу буду выполнять - эта неизвестность перед нами развеивается", - подчеркнул он в интервью "Суспільне".

Дячок подчеркнул, что страх это естественное чувство, однако осведомленность снижает уровень стресса у человека.

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"Страх - это естественно, с ним надо работать, к нему надо привыкать. А вот какая работа проводится для людей, которым действительно страшно? Это - прежде всего общение, убеждение, что есть определенная система, которая работает, чтобы подготовить вас за определенное время к той реальности, с которой вы столкнетесь. Мы не будем рассказывать, что вы будете в ближайшее время сажать ландыши с ромашками. Но мы сделаем все для того, чтобы вы были подготовлены к ситуации, в которой вы можете оказаться", - объяснил военный.

Воин отметил, что убеждение, объяснение, доведение, обучение и адаптация является путем к тому, чтобы человек не просто сохранил жизнь на войне и выполнил боевую задачу, но и стал "мощной составляющей Сил обороны".

"Так или иначе нужно знакомиться с армией, готовиться к армии. И надо понять, что война продолжается. И для того, чтобы победить, стоит приложить усилия каждому гражданину этого государства. Потому что мы ответственны перед нашими прошлыми и будущими поколениями. Не мы начинали эту войну, но нам ее с вами заканчивать", - добавил Дячок.

Также боец рассказал о том, как военные реагируют на конфликты между мирными жителями и работниками ТЦК и СП.

"Я тоже мобилизован, как и подавляющее большинство людей в армии. Мы тоже оставили гражданскую жизнь, мы тоже носили гражданскую одежду. Но уже в течение длительного времени воюем и прилагаем все усилия, чтобы приблизить нашу победу. И нам нужна эта победа, и нам нужна помощь от людей. Если они этого не осознают, можем пригласить на туристическую экскурсию, показать прифронтовые города и села, но не хотелось бы этого делать на самом деле. Поэтому от гражданского населения хотелось бы понимания, восприятия, осознания и поддержки. Ведь замечательно, что вы видите пиксельную форму, а не российский триколор", - объяснил военнослужащий.

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин рассказал, будет ли увеличено количество блокпостов с 16 июля. По его словам, на данный момент такой информации у Минобороны нет. Также он добавил, что уже 65 тысяч украинцев, которые находятся за рубежом, обновили свои данные.

В свою очередь военный адвокат Виталий Савко объяснил, что будет с теми военнообязанными, которые не успели обновить свои данные. По его словам, людей, которые отложили обновление учетных данных до последнего, будет много.

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