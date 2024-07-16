Адвокат уверен, людей, которые отложили обновление учетных данных до последнего, будет много.

Согласно новому закону о мобилизации, до 16 июля 2024 года все военнообязанные украинцы должны были актуализировать данные о себе. Подтвердить контакты и адрес проживания должны были и те, у кого эти данные не изменились.

Уже со среды, 17 июля, тех, кто данные не обновил, могут штрафовать. Размер штрафа составляет от 17 до 25,5 тысячи гривен. Однако сколько именно придется заплатить, будут определять работники ТЦК в каждом конкретном случае, пояснил в комментарии hromadske военный адвокат Виталий Савко.

Он убежден, что людей, которые отложили обновление учетных данных до последнего, будет много. Хотя в Раде и выдвигали инициативу продлить срок на актуализацию информации, в Минобороны ее не поддержали, ссылаясь на то, что у граждан было достаточно времени.

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Однако, по словам адвоката, в том случае, если человек не успел обновить данные в последние дни из-за огромных очередей в ЦПАУ и ТЦК или проблем в приложении "Резерв+" – это не его вина.

"Человек имеет право рассчитывать, что в течение всех этих 60 суток все три пути актуализации данных должны быть доступны. Это не проблема человека, что возле учреждений скопилось много людей или невозможно записаться в электронную очередь. Законотворцы должны были предусмотреть это и найти решение", – пояснил Савко.

На законодательном уровне штрафы предусмотрены именно для тех, кто умышленно не обновлял данные. Однако если военнообязанный хотел обновить данные, но не смог этого сделать – и сможет это доказать – человек может рассчитывать на то, что с него снимут ответственность.

Мобилизация в Украине

С 17 июля ТЦК официально начнут выписывать штрафы тем, кто не обновил данные. Как отметил представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, также будут присылаться повестки "Укрпочтой". Причем для того, чтобы она считалась полученной, не нужно ставить подпись.

Ранее в Министерстве обороны сообщили, что полицейские смогут задерживать военнообязанных, которые не актуализировали данные в установленный законодательством период. Этих людей будут доставлять непосредственно в ТЦК и СП с целью привлечения к административной ответственности, а также обеспечения выполнения такими гражданами своего воинского долга.

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