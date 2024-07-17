Он прокомментировал конфликтные ситуации, которые возникали между представителями ТЦК и гражданами.

Сейчас Министерство обороны не анонсирует увеличение количества блокпостов после завершения срока обновления учетных данных.

Представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире информационного телемарафона ответил на вопрос, следует ли этого ждать уже с сегодняшнего дня. "Относительно увеличения блокпостов - такой информации у нас пока нет", - сказал он.

Лазуткин отметил, что "досадная и иногда неприятная" для граждан история с блокпостами и задержаниями возникла из-за того, что люди не обновили военно-учетные данные.

Видео дня

Также спикер рассказал, что уже 65 тысяч украинцев, которые находятся за рубежом, обновили свои данные. "Среди лидеров - Польша, Германия, Чехия и Канада. А вообще по всему миру очень активно люди это делали именно с помощью приложения Резерв+", - отметил он.

Мобилизация в Украине

Напомним, что 18 мая этого года вступил в силу новый закон о мобилизации, который обязал всех военнообязанных граждан обновить свои военно-учетные данные в течение 60 дней.

Обновить данные можно было в ТЦК, Центрах предоставления административных услуг и через приложение "Резерв+". Отведенный на это срок истек 16 июля. Отныне тех, кто не обновил свои данные, могут оштрафовать на 17 000-25 500 гривен.

Вас также могут заинтересовать новости: