Сейчас Министерство обороны не анонсирует увеличение количества блокпостов после завершения срока обновления учетных данных.
Представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире информационного телемарафона ответил на вопрос, следует ли этого ждать уже с сегодняшнего дня. "Относительно увеличения блокпостов - такой информации у нас пока нет", - сказал он.
Лазуткин отметил, что "досадная и иногда неприятная" для граждан история с блокпостами и задержаниями возникла из-за того, что люди не обновили военно-учетные данные.
Также спикер рассказал, что уже 65 тысяч украинцев, которые находятся за рубежом, обновили свои данные. "Среди лидеров - Польша, Германия, Чехия и Канада. А вообще по всему миру очень активно люди это делали именно с помощью приложения Резерв+", - отметил он.
Мобилизация в Украине
Напомним, что 18 мая этого года вступил в силу новый закон о мобилизации, который обязал всех военнообязанных граждан обновить свои военно-учетные данные в течение 60 дней.
Обновить данные можно было в ТЦК, Центрах предоставления административных услуг и через приложение "Резерв+". Отведенный на это срок истек 16 июля. Отныне тех, кто не обновил свои данные, могут оштрафовать на 17 000-25 500 гривен.