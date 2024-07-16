Сейчас студенты дневной формы и родители, у которых есть трое и более детей, должны писать в ТЦК заявление на отсрочку и предоставлять подтверждающие документы, но планируют скоро ввести онлайн-услугу по запросу человека.

Продолжается мобилизация в Украине, и до конца лета в вопросе оформления отсрочки для студентов дневной формы и многодетных родителей планируются изменения - им уже не нужно будет ходить в ТЦК и СП для ее оформления.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в интервью на "єПитання". Она отметила, что сейчас студенты дневной формы и родители, у которых есть трое и более детей, должны писать в ТЦК и СП заявление на отсрочку и предоставлять подтверждающие документы.

"Я хочу сделать отсрочку автоматическую. Если это, например, дневная форма обучения или 3-е детей - многодетная семья, чтобы это не была необходимость писать заявление (просьба на отсрочку), а чтобы было просто - сбросить запрос через "Резерв+", мы сходили в Государственный реестр актов гражданского состояния, забрали данные о людях с согласия людей-пользователей, составили в "Оберіг" и автоматически дали отсрочку. И только если человек не хочет эту отсрочку, он имеет возможность пойти написать заявление и отказаться. То есть сделать наоборот - перевернуть эту "шахматную доску", - сказала Черногоренко.

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Она отметила, что сейчас монопольное право вносить данные в "Оберіг" имеет только работник ТЦК (через ЦПАУ это сделать нельзя). "В частности, по кейсу студентов дневной формы, сейчас перестраиваем работу, чтобы работник ТЦК и СП и без ведома человека мог запросить данные в реестре Минобразования и предоставить ему отсрочку. Это потребует определенных изменения нормативно-правовых актов. Но мы это сделаем, думаю, до конца лета", - прокомментировала замминистра.

По ее словам, в целом планируется сделать "Резерв+" альтернативой ТЦК сейчас. "То есть сделать возможность все сервисы, которые получают люди сейчас в ТЦК, получить через приложение. Или через приложение, или через ТЦК. Это не означает, что мы закрываем ТЦК. Они продолжают работу, но фокусируются именно на том, что должны делать - делать генерацию, формировать критерии для этой генерации, маршрутизировать военнослужащих...", - отметила Черногоренко.

То есть речь идет о том, что сервисы по обновлению "военных" данных человека - это около пары десятков персональных данных военнообязанного и до 10 служебных, которые сейчас только в ТЦК, сделать цифровыми, автоматизированными.

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Как сообщал УНИАН, ранее Екатерина Черногоренко сказала, что Минобороны Украины работает над тем, чтобы военнообязанные получили возможность оформлять отсрочку онлайн. При этом отметила, что есть ряд данных, которых нет в электронных базах, поэтому это процесс находится в активной разработке.

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