Нардеп Костенко отметил проблему бронирования работников оборонно-промышленного комплекса.

После принятия закона темпы мобилизации выросли, но есть большая проблема с бронированием работников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом сказал секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью Radio NV.

"За последний месяц мы набрали, пожалуй, как, возможно, я немного преувеличиваю, за последние полгода", - подчеркнул Костенко.

Это он говорил в контексте большой проблему с бронированием работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). По его словам, на сегодня, около 2 тысяч таких людей пытаются забрать, а некоторых может и забрали в армию.

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Костенко сказал, что при нынешних темпах мобилизации эти 2-3 тысячи не сыграют роли для количества мобилизованных, но это будет иметь негативные последствия для ОПК.

Он отметил, что это серьезная проблема, которую он пытается решить уже месяц. При этом добавил, что в этом вопросе происходит противостояние между Минобороны и Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и создается впечатление, что они пытаются навредить друг другу.

Костенко рассказал, что Министерство экономики говорит о возможности 100% бронирования работников ОПК, но чтобы получить бронь, эти люди должны обязательно пойти в ТЦК, чтобы обновить данные, а там им вручают повестки.

Костенко отмечает, что был свидетелем того, что работники ОПК шли обновлять данные, зная, что у них есть государственные контракты, а в ТЦК им говорят, что им все равно, потому что у них нет брони, поскольку некоторые предприятия только недавно получили государственные контракты.

Костенко отмечает, что два министерства должны договориться, чтобы работал и оборонно-промышленный комплекс и выполняли работу ТЦК.

Мобилизация в Украине - детали

Новый закон о мобилизации, вступивший в силу 18 мая, определяет список профессий, представителей которых могут забронировать.

В интервью Украинской правде военный Третьей штурмовой бригады с позывным "Исток" отметил, что не сам по себе принцип экономического бронирования создает раскол в обществе, а его воплощение.

Военный отметил, что государство должно дать правильный регламент на бронирование, "то, что действительно влияет на экономическое состояние, на социальное состояние государства". По его словам, культура важна, но он не понимает какое место занимает во время полномасштабной войны в культуре цирк.

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