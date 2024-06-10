Он отметил. что государство должно дать правильный регламент на бронирование, "то, что действительно влияет на экономическое состояние, на социальное состояние государства".

Новый закон о мобилизации, вступивший в силу 18 мая, определяет список профессий, представителей которых могут забронировать. В интервью Украинской правде военный Третьей штурмовой бригады с позывным "Исток" высказал мнение относительно экономического бронирования.

В частности, он отметил, что не сам по себе принцип экономического бронирования создает раскол в обществе, а его воплощение.

"Раскол в обществе, по моему субъективному мнению, создает то, что коммунальные предприятия не бронируют, а цирки бронируют. Такие элементарные ситуации реально создают проблемы в обществе, когда несколько глав ОВА говорят о том, что, господа, у нас некем убирать на улицах, мы не можем нормально работать, потому что рабочих КП просто мобилизуют, их нельзя нормально забронировать", - отметил он.

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Именно поэтому, отметил военный, государство должно дать правильный регламент на бронирование, "то, что действительно влияет на экономическое состояние, на социальное состояние государства".

"Надо разработать правильную систему брони, каким образом ее получать. Потому что она до конца не понятна. Извините, культура важна, но какое место занимает во время полномасштабной войны в культуре цирк? Я не понимаю. Возможно, я недалекий в этом формате, но я реально как человек просто, даже не как военный, этого не понимаю", - подчеркнул боец.

Экономическое бронирование в Украине

Несколько недель назад в Украине возник скандал по поводу новости, что Министерство культуры Украины утвердило статус "Передвижного цирка Украины" как критически важного предприятия. В частности, негатив по этому поводу высказывал заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

Ранее народный депутат Дмитрий Наталуха заявил, что в вопросах войны и экономического бронирования в частности не может быть справедливости, потому что без работающей экономики невозможно эффективно действовать на поле боя.

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