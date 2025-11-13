Военный убежден, что ситуация на фронте не настолько плохая, чтобы мобилизовать женское население.

Обсуждать мобилизацию женщин рано, потому что Украина далеко не исчерпала мобилизационный ресурс среди мужской части населения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил подполковник ВСУ из состава Третьего армейского корпуса Максим Жорин.

Он отметил, что объявление мобилизации женщин будет означать, что страна уже находится на краю пропасти. По мнению Жорина, "всерьез" рассматривать этот вопрос можно будет только после того, как будет снижен мобилизационный возраст для мужчин и исчерпаны все другие возможные инструменты привлечения мужской части населения в армию.

"Мы, конечно, имеем очень сложную ситуацию на фронте. И создать здоровую мотивацию и условия для желающих идти в армию женщин - вполне правильно. Однако необходимости объявлять обязательную мобилизацию женщин я точно сейчас не вижу, это абсолютно неадекватно. Надеюсь, и не увижу никогда", - добавил военный.

Видео дня

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, сейчас в Украине нет принудительной мобилизации женщин на фронт, но они могут служить как добровольцы. Некоторые обозреватели считают, что женщин надо обучать военному делу уже сейчас, несмотря на отсутствие принудительной мобилизации женщин.

Между тем на Западе не понимают, почему Украина, имея острый дефицит пехоты, выпускает за границу десятки тысяч 18-22-летних парней. Канцлер Германии Фридрих Мерц даже попросил Зеленского прекратить эту практику.

Вас также могут заинтересовать новости: