Общая военная подготовленность украинцев, в том числе и женщин, является лучшей гарантией безопасности от российской агрессии, считает эксперт.

Хотя решения о мобилизации женщин в Украине нет, их надо обучать военному делу наряду с мужчинами, считает военный эксперт, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. Об этом он сказал в эфире канала Киев24. По его словам, только при таком условии Россия не решится напасть на Украину.

"Я поддерживаю точку зрения, что общая обученность украинского населения военному делу - без исключения на пол и возраст - будет гарантировать нам безопасность от России. Если они будут понимать, что каждый человек, который потенциально перед ними стоит, может и будет с ними воевать, они никогда не решатся напасть", - отметил эксперт.

Что касается военной службы женщин, условия которой обсуждаются в обществе, то, по его словам, военный устав "как таковой не разделяет по полу" военных.

"Устав регламентирует взаимодействия военных, а за нарушение он регламентирует ответственность и наказание. Поэтому если не знаешь, как говорить или как поступить, - поступай по закону, согласно уставу, и не будет разного рода гендерных конфликтов", - высказался Тимочко.

В то же время, по его мнению, для комфортной службы женщин следует создать дополнительные надлежащие условия.

"Если мы говорим о создании надлежащих условий в соответствии с определенными физиологическими данными по полу, конечно, они необходимы. И чем больше создано комфорта, тем меньше будет возникать разного рода дискуссий. Тогда человек, вместо того, чтобы решать проблему, себя совершенствует", - сказал военный эксперт.

Женщины в ВСУ: последние новости

Как сообщал недавно УНИАН, нардеп Юрий Здебский ответил, когда начнут мобилизовать женщин. Он пояснил, что мобилизация женщин в украинскую армию обсуждается постоянно, но пока этот вопрос не является срочным в парламентском комитете по вопросам обороны. Избранник подчеркнул, что если будет необходимо, то парламент и правительство готовы быстро реагировать на изменения в ситуации и принимать те или иные решения по мобилизации и ротации персонала.

Между тем военнослужащая бригады Национальной гвардии Украины "Рубеж" Ева с позывным "Юнга" рассказала о том, как женщин не берут на боевые должности. По ее мнению, несмотря на расширение их участия в войне, некоторые люди еще не привыкли к тому, что женщины выполняют в армии те же функции, что и мужчины. "Интересный нюанс, что есть люди, которые радостно говорят женщинам: "Иди на фронт", но когда ты пытаешься попасть на боевую должность, тебя не хотят брать", - отметила она.

