Истомин отметил, что агрессия к работникам ТЦК появилась раньше, чем термин "бусификация".

Если граждане отказываются выполнять обязанность служить и защищать государство от врага, приходится прибегать к принуждению. Это ненормальное явление, но вынужденный шаг в условиях военного положения. Об этом представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин сказал в интервью для "Главком".

В частности, у него спросили, почему гражданские часто демонстрируют неприязнь к военнослужащим ТЦК, потому что существуют примеры как в Одессе группа людей перевернула микроавтобус ТЦК или как в Горишних Плавнях горожане оттеснили велосипедиста от работника ТЦК и полицейского.

"Я часто слышу, что, мол, "ТЦК сами виноваты, что к ним так относятся", что якобы такое отношение из-за того, что "ловят", "бьют", "тащат в бусы". Но я очень хорошо помню, что агрессия к военнослужащим ТЦК и СП появилась еще раньше, чем сам термин "бусификация", не говоря уже о других обвинениях", - отметил Истомин.

Видео дня

Он считает, что самым первым таким проявлением агрессии в публичном пространстве стал, наверное, конфликт с полтавским блогером Романом Заволокой, который сначала показал средний палец военным, а потом и плюнул в лицо воину, бывшему десантнику.

"И я прекрасно помню тогда реакцию общества. Да, большинство осудило такие действия, но некоторые, в частности, его подписчики, поддержали такой поступок! Это был июль 2023 года, первое публичное проявление агрессии против военнослужащих ТЦК в Полтавской области. А не публичные были и раньше. Это было еще даже до решения президента заменить всех начальников областных ТЦК на боевых офицеров", - добавил Истомин.

При этом, он добавил, что весной 2024 года вместе с журналистами осуществлялась съемка работы групп оповещения.

"Это были обычные военнослужащие, которые сами прошли войну. Один из них несколько месяцев, как вернулся из российского плена. Они просто продолжали выполнять свой воинский долг - пытались проверять документы и выписывать повестки на обновление данных. И пренебрежение, агрессия к ним, чувствовалась почти физически. Они никого не били, не "паковали", не "ловили", но они уже были виноваты", - отметил Истомин.

По мнению спикера, негатив к ТЦК возник не из-за каких-то действий со стороны украинских военных, а из-за нежелания части общества принимать сам факт войны.

"В начале полномасштабного вторжения все призывали "верить в ВСУ", но не все были готовы лично приобщиться к обороне. Когда война затянулась, появились иллюзии, что "вот-вот будет мир", и якобы не обязательно идти воевать", - добавил Истомин.

В этой связи, он считает, что любое напоминание о воинской обязанности воспринимается как раздражитель.

"Человеку проще верить в то, что вручение повестки на улице незаконно, или что "кто-то другой должен воевать". Эти мифы активно подпитывают псевдоадвокаты и российские телеграм-каналы", - подчеркнул Истомин.

Спикер считает, что ТЦК стало символом не только самой мобилизации, а скорее напоминанием о войне, которая продолжается.

"И поэтому любой инцидент с нами сразу становится громким заголовком. Но на самом деле мы выполняем огромный объем работы - не только связанный с мобилизацией, но и с социальной поддержкой, оформлением документов, учетом, координацией с общинами. Просто обществу легче верить в страшные истории, чем принимать реальность войны", - отметил спикер.

Также он высказал мнение, что надо сделать, чтобы граждане воспринимали мобилизацию не как наказание, а как общую ответственность.

"Возможно, если бы с самого начала людям честно сказали, что это - настоящая война и это надолго, а не "две-три недели максимум", отношение сегодня было бы совсем другое. Тогда вместо откровенного разговора общество успокаивали, создавалась иллюзия, будто мы уже едва не завершили войну, рассказывали только о победах. Людей не готовили к тому, что мы боремся с большой страной, у которой есть ресурсы, оружие и мобилизационный потенциал. А самое страшное, что до сих пор многие продолжают верить, что мы сможем победить Россию без привлечения к войне абсолютно каждого гражданина", - отметил Истомин.

Поэтому, спикер убежден, что из-за этого часть граждан воспринимает мобилизацию не как общее дело, а как нечто принудительное, нежелательное.

"Но мобилизация - это не наказание, это способ выживания государства. И если мы хотим победить, то должны осознать: это общая ответственность всех - и тех, кто на фронте, и тех, кто работает в тылу", - констатирует Истомин.

При этом, спикер убежден, что "принудительная доставка военнообязанных - это законно".

"Это ненормальное явление для мирной страны, но вынужденный шаг в военное время", - подчеркнул Истомин.

По его словам, если граждане не хотят выполнять свой долг, государство применяет принуждение.

"Если гражданин отказывается от обязательной службы, остается только принудительная доставка, которую выполняет полиция", - подчеркнул он.

Мобилизация в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, адвокат Дарья Тарасенко советует не ждать автоматического продления отсрочки, а сразу обращаться с пактом документов в ЦПАУ.

Также мы писали, что ветеран российско-украинской войны, майор запаса Нацгвардии Алексей Гетьман отмечает, что украинские граждане должны резко негативно относиться к случаям сознательного уклонения от мобилизации в ряды ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: