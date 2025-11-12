Срок рассмотрения поданного заявления на отсрочку через ЦНАП не может превышать двух недель. В этот период рассмотрения заявки действует запрет на мобилизацию.

Если ваша отсрочка от мобилизации не была продлена автоматически после 1 ноября, дальше ждать нет смысла, надо идти в Центр предоставления административных услуг (так называемй ЦНАП), чтобы продлить отсрочку вручную. Об этом в эфире "Украинского Радио" рассказала адвокат Дарья Тарасенко.

"Надо идти в ЦНАП с документами - как на первоначальное оформление отсрочки. Мы говорим о двух категориях. Первая категория - те, кто имел отсрочку и справедливо надеялся на автоматическое продление, согласно новому постановлению правительства, но этого не произошло. Им надо как можно скорее обратиться в ЦНАП, для того чтобы они смогли по сути продлить, но с юридической точки зрения - оформить эту отсрочку. Вторая категория - те, что никогда не оформляли отсрочку и сейчас делают это впервые. Они так же обращаются в ЦНАП с полным пакетом документов", - отметила адвокат.

Она отметила, что разница заключается в том, что раньше в ТЦК надо было идти уже с подготовленным заявлением утвержденной формы и пакетом документов, а теперь такого заявления нет.

"В ЦНАП вы предоставляете документы (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии), на их основании администратор вносит информацию в программу - и программа сама сформирует соответствующее заявление. А документы работник отсканирует, и эти сканы поедут в ТЦК и СП для рассмотрения комиссией", - сообщила Тарасенко.

Также она советует брать оригиналы документов, если есть такая возможность.

"Если такой возможности категорически нет, то берите нотариально заверенную копию. Бывает, что и нотариально заверенную копию невозможно подать, тогда надо выкручиваться. Например, есть проблема с подачей заключения врачебно-консультативной комиссии, потому что на руках оригинала заключения нет, ведь его сдали в орган соцзащиты. Соответственно, надо обратиться в соцзащиту, чтобы они своей печатью и подписью полномочного лица засвидетельствовали подлинность копии, и таким образом заверенную копию можно уже добавлять к пакету документов", - добавила Тарасенко.

Что делать, если в ЦНАП большая очередь

Также юрист прокомментировала ситуации, при которых в ЦНАП наблюдаются огромные очереди, и из-за этого не получается как можно быстрее подать документы.

"Да, это проблема номер один. Что делать, ответа я пока не имею. Хотелось бы, чтобы Минобороны и Кабмин дали ответ на этот вопрос: что делать в тот период, когда человек находится в зоне риска? Могу дать практический совет. К счастью, мы не ограничены тем, в какой ЦНАП обратиться. У нас есть электронные очереди, поэтому мы сразу видим, куда и на какое время есть ближайшая запись. Могу предположить, что в Киеве огромные очереди, а в каком-то маленьком городке под Киевом может не быть очереди. Тогда есть смысл быстро подать пакет документов там", - отметила адвокат.

Вместе с тем, она подчеркнула, что очень важно иметь подтверждение подачи пакета документов на отсрочку.

"В постановлении Кабмина №560 указано, что с момента, когда военнообязанный подал заявление на отсрочку и пока это заявление не рассмотрено, действует запрет на мобилизацию этого человека. То есть наличие доказательства, что заявление подано на рассмотрение, это страховка от мобилизации до момента решения комиссии об отсрочке. В постановлении теперь прописано, что когда администратор ЦНАП принимает пакет документов, он выдает опись принятых документов с печатью ЦНАП и подписью полномочного лица. Этот документ является подтверждением, что заявление на отсрочку принято. Его следует хранить", - подчеркнула Тарасенко.

Кроме того, она сообщила, что сроки рассмотрения поданного пакета документов определены постановлением Кабмина.

"Уже на следующий день после подачи в ЦНАП пакет документов будет в комиссии. Срок рассмотрения не может превышать двух недель. Это максимальный срок, в течение которого должны принять решение. На практике эти сроки нарушаются. В частности, из-за того, что в ТЦК часто отказываются на экземпляре ставить дату, а следовательно, делают невозможным зафиксировать момент обращения. Соответственно, трудно отследить, соблюдены ли сроки. Надеюсь, что теперь проблема будет решена. Потому что когда мы обратились в ЦНАП , программа уже зафиксировала дату. Даже если сроки растягиваются и комиссия дольше рассматривает пакет документов, пока нет финального решения - нет возможности мобилизовать такого человека. Постановление Кабмина это запрещает", - пояснила адвокат.

Новый порядок оформления отсрочки

Как сообщал УНИАН, с 1 ноября оформление отсрочек от мобилизации заработало по новой системе. В частности, Центры предоставления административных услуг теперь принимают документы от военнообязанных на оформление отсрочки от мобилизации.

Это касается тех военнообязанных, которые, например, не смогли получить автоматическое возобновление отсрочки, поскольку отсрочка автоматически возобновится только в тех случаях, когда есть имеющаяся информация в государственных реестрах. Поэтому, в Центре предоставления административных услуг можно будет продолжить отсрочку, если для этого будут основания, или если раньше не было отсрочки, но, например, родился третий ребенок, чтобы предоставить соответствующую информацию и получить отсрочку.

