Истомин не назвал конкретного процента выполнения планов мобилизации, однако заметил, что это точно не 100%.

Мобилизация в Украине не является ни эффективной, ни полностью провальной. Об этом рассказал представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин в интервью "Главкому".

Он отметил, что в армии сейчас большой дефицит людей - и на боевых, и на тыловых должностях.

"Не знаю точных цифр или процентов укомплектованности, но из всех источников слышу одно: людей катастрофически не хватает практически по всем направлениям. Эффективные подразделения масштабируются - им нужны люди. Пехота, которая держит линию обороны, также нуждается в пополнении. И когда россияне применяют тактику инфильтрации, заходя между нашими позициями, это тоже часто следствие нехватки личного состава", - отметил он.

Истомин заявил, что мобилизация по всей Украине "ни суперэффективная, ни провальная - обычный процесс с такими же настроениями общества".

Как выполняется план мобилизации

Истомин отметил, что ТЦК - это не отдельный орган, который действует сам по себе.

"Мы получаем задание - сколько людей нужно мобилизовать или отобрать по контракту... И надо понимать, что войско - это не только линия фронта. Это огромный организм: тыл, обеспечение, учебные центры, инструкторы, подразделения технической поддержки. Все это - войско. Страна определяет, сколько людей нужно, а наша задача - этих людей найти и направить", отметил он.

Он не назвал конкретных цифр относительно процента выполнения планов, однако отметил, что это точно не 100%:

"Если бы выполняли на 100%, дефицита в армии, о котором только что говорили, очевидно не было бы. Конечно, полностью выполнить или перевыполнить планы не удается, но мы делаем все возможное".

На вопрос, сколько военнообязанных Полтавщины находились в розыске полиции, он отметил, что в ТЦК конкретных данных нет.

"Конечно какой-то учет есть, но задача ТЦК - если человек не прибыл по повестке или нарушил правила воинского учета (например, не прошел повторно военно-врачебную комиссию (ВВК) или не обновил документы), сообщить полиции об административном правонарушении. Полицейские, в свою очередь, могут доставить такое лицо в ТЦК для составления необходимых материалов. Если гражданин подлежит мобилизации - далее проводится вся стандартная процедура, включая прохождение ВВК", - пояснил он.

Мобилизация в Украине - новости

Инструктор 157-й отдельной механизированной бригады, старший сержант Игорь Сидорец объяснил, как быстро человек попадает на фронт после мобилизации.

Он отметил, что сначала человек проходит базовую общевойсковую подготовку, которая длится 51 день: 45 учебных дней и 6 выходных. Без нее человека не могут ввести в боевой и численный состав сил и средств и допустить к выполнению боевых задач.

