Депутат пяти созывов раскрыл размер своей пенсии

Михаил Косив заявил, что получает чуть более 20 тысяч гривен пенсии и ежемесячно направляет часть выплат на помощь украинским военным.

Народный депутат пяти созывов и диссидент Михаил Косив заявил, что получает пенсию в размере 22 тыс. грн в месяц и регулярно направляет часть этих средств на поддержку украинских военных. Об этом он рассказал в интервью "Главкому".

По словам Косива, он не стремится к большому богатству и считает, что имеет всё необходимое для жизни.

"Нам с женой повезло в жизни. Мы никогда не хотели чего-то чрезмерного. У нас всего достаточно. Есть что поесть, есть во что одеться, есть где жить. А зачем мне эти тысячи? Зачем они мне? Что я с ними делал бы?" – отметил Косив.

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В то же время он рассказал, что регулярно поддерживает украинских военных.

"Я же, со своей стороны, каждый месяц стараюсь поддерживать ВСУ, отдавая четвертую часть пенсии. Через студентов-волонтеров делаем полезные дела для армии. Например, удалось закупить несколько дронов", – сказал Косив.

Экс-депутат убежден, что люди его поколения, занимавшие высокие государственные должности, должны помогать армии во время войны.

"Ведь по сути это продолжение многовековой борьбы за выживание Украинского государства. Потому что в Москве поставили вопрос напрочь: Украины как таковой нет, нет украинской нации, нет языка, культуры", – подчеркнул он.

Какие пенсии получают бывшие депутаты и судьи

Издание отмечает, что в Украине пенсионные выплаты официально получают 913 действующих и бывших народных депутатов и судей.

Самые высокие пенсии среди депутатов задекларировали:

Василий Нимченко – более 192 тыс. грн в месяц;

Михаил Новиков – почти 122 тыс. грн в месяц;

Андрей Кожемякин – более 81 тыс. грн в месяц.

Среди судей рекордсменом стал Виктор Школяров, чья пенсия достигла почти 3 млн грн в год, или около 250 тыс. грн ежемесячно.

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Ранее в Киеве две подруги-пенсионерки стали настоящими звездами соцсетей после того, как рассказали о своей жизни, многолетней дружбе и размере пенсий. Видео с женщинами вызвало волну восторга среди украинцев.

Обе женщины получают по 16 тысяч гривен пенсии и дружат уже более 50 лет.

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