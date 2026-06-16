Две киевлянки-долгожительницы раскрыли свои пенсии и стали звездами сети (видео)

87-летняя кандидат химических наук и ее 90-летняя подруга-биолог рассказали о жизни, пенсии в 16 тысяч гривен и дружбе, которая длится уже более полувека.

В Киеве две подруги-пенсионерки стали настоящими звездами соцсетей после того, как рассказали о своей жизни, многолетней дружбе и размере пенсий. Видео с женщинами вызвало волну восторга среди украинцев.

В интервью блогерше Ангелине Пичик женщины рассказали, что занимаются научной деятельностью. Одной из героинь видео, Лидии, 87 лет. Она является кандидатом химических наук и до сих пор работает в Институте органической химии.

Женщина призналась, что вполне довольна своим пенсионным обеспечением. По ее словам, ежемесячная пенсия составляет около 16 тысяч гривен.

"Мы пенсионеры. Моей пенсии мне хватает. А я еще и работаю. Пока работаю. Может, уже и хватит", – сказала Лидия.

Женщина также рассказала, что переехала в Киев в шестилетнем возрасте вместе с родителями из Свердловска, а ее отец участвовал в строительстве нефтепровода "Дружба".

Подруге Лидии сейчас 90 лет. Она является кандидатом биологических наук и много лет работала преподавателем. Женщина также получает пенсию в размере около 16 тысяч гривен. Свое детство она провела в Кременчуге.

Пенсионерки рассказали, что знакомы уже более полувека.

"Мы дружим 56 лет", – поделились женщины.

По их словам, судьбоносная встреча произошла в театре, после чего они стали близкими подругами.

В комментариях пользователи соцсетей отметили не только профессиональные достижения женщин, но и их энергичность, жизнелюбие и крепкую дружбу. Многие назвали героинь видео примером активного долголетия и подчеркнули, что именно такие истории возвращают веру в людей. Среди комментариев:

Напомним, ранее 101-летняя женщина поделилась 4 секретами долголетия. Бетти Моррис из штата Мичиган по-прежнему находит время для занятий зумбой каждую субботу, занимается плаванием, печет домашний хлеб и до сих пор сама ездит на машине по городу.

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