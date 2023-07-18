Эти приборы облегчают обнаружение и уничтожение врага в ночное время.

110-я отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко получила три тепловизионных монокуляра при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation

Об этом сообщили представители фонда.

"С помощью этих приборов облегчается обнаружение и уничтожение врага в ночное время, что приближает нас всех вместе к победе", – отметил военнослужащий 110-й ОМБр.

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Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили 135 авто и более 80 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны составила более 80 млн грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в области образования, здоровья и спортивного развития.