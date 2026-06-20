Дом-мазанка может простоять 100 лет, но одну деталь нужно проверить перед покупкой

Чаще всего продаются мазанки, построенные во второй половине ХХ века - примерно в 60-70-х годах.

Мазанка - один из древнейших и наиболее распространенных типов украинского жилья, история которого насчитывает тысячелетия. В комментарии УНИАН историк, этнограф, сотрудник Национального музея народной архитектуры и быта Украины Руслан Дубина рассказал, почему именно этот тип строительства стал массовым, как он менялся со временем и сохранился ли он сегодня. В то же время инженер-архитектор Всеволод Буравченко объяснил, можно ли построить дом-мазанку по современным технологиям.

Когда в Украине начали строить мазанки и почему они стали популярными?

Точно определить, когда именно появились дома-мазанки, сложно, говорит историк Руслан Дубина. Подобные жилища с использованием глины строили на территории современной Украины еще во времена трипольской культуры, то есть примерно 6-7 тысяч лет назад. Конечно, они отличались от традиционных украинских мазанок, которые мы знаем сегодня, но сам принцип использования глины для строительства существовал уже тогда.

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Со временем население этих территорий менялось, менялись и строительные традиции. В славянский период более распространенными были землянки и деревянные срубные дома, ведь лесов было достаточно, а дерево оставалось основным строительным материалом.

Массовое распространение домов-мазанок, вероятно, началось в средневековье, примерно с XIII века, особенно в лесостепных регионах - на Среднем Приднепровье и Подолье. Это было связано с сокращением площадей лесов: качественной древесины становилось меньше, поэтому люди все чаще использовали более доступные материалы, прежде всего глину.

"В XIX веке, например, леса были частной или общественной собственностью. И строительный материал был довольно дорогим. Тогда как раз снова массово перешли к глинобитным домам. Способствовала этому в основном именно нехватка дерева и плюс к тому, что глина - это самый доступный материал, она везде в Украине была и есть: и в Карпатах, и на Полесье, и на Полтавщине, и на Подолье. А на юге вообще с деревом очень тяжело", - пояснил Дубина.

Какова технология строительства таких домов?

В большинстве случаев такие дома имели деревянный каркас. Основу составляли деревянные столбы, которые либо закапывали в землю, либо устанавливали на фундамент. Пространство между ними заполняли различными материалами: досками, колотым деревом, лозой, камышом или специальными глиняно-соломенными валками. После этого конструкцию обмазывали глиной.

Существовали и бескаркасные мазанки. Чаще всего их строили на юге Украины из самана - больших блоков из смеси глины и соломы. Такие блоки высушивали, а затем использовали для возведения стен, подобно кирпичу.

Хата-мазанка также требует фундамента, хотя подход к его обустройству менялся со временем. Если говорить о более древних периодах, то до начала ХХ века дома часто возводили без классического фундамента. Их могли ставить просто на землю или на так называемые подвалы. В лучшем случае подвалы укладывали на камни. Такие конструкции могли служить десятки лет, иногда почти столетие, но со временем все равно разрушались из-за влаги, проседания грунта и естественного износа.

С появлением более современных технологий начали массово использовать фундамент. Это сделало здания значительно прочнее: они меньше проседали, лучше сохраняли форму стен и были защищены от влаги и вредителей, в частности грызунов, которые могли попадать в здание из-под земли.

Правда ли, что в мазанке прохладно летом и тепло зимой?

Несмотря на простоту конструкции, мазанки имели ряд преимуществ, говорит этнограф. Глиняные стены действительно хорошо сохраняли тепло зимой и прохладу летом.

"Самое большое преимущество - это как раз теплоизоляция, ведь деревянные дома все равно нужно было утеплять, щели затыкали мхом или коноплей. А в большинстве случаев даже деревянный дом обмазывали снаружи и внутри глиной для теплоизоляции. А мазанки получались и дешевле, и, возможно, даже теплее, чем деревянные дома", - отметил эксперт.

Что касается огнестойкости, то мазанки также имели определенные преимущества по сравнению с полностью деревянными домами. Хотя их крыши, покрытые соломой или другими легковоспламеняющимися материалами, могли быстро загореться, глиняные стены обычно не сгорали полностью.

"Если дом терял крышу, он быстро становился непригодным для проживания, особенно если его вовремя не отремонтировать. Однако сама конструкция часто сохранялась. В отличие от срубных домов, которые могли выгореть почти полностью", - пояснил специалист.

Какую площадь имели такие дома?

Этнограф рассказал, что в разные исторические периоды она существенно отличалась. В XIX - начале XX века типичный размер жилища был довольно небольшим. В среднем общая площадь дома составляла около 40-50 м² вместе с жилыми и хозяйственными помещениями - комнатой, прихожей, кладовой и т. д. Иногда встречались еще более маленькие постройки, примерно 30 м², которые фактически состояли из одной основной комнаты. Также они имели маленькие окна и низкие двери, чтобы удерживать тепло, говорит эксперт. Несмотря на компактность, такие дома могли вмещать 5-6 человек и более.

Во второй половине XX века дома стали более просторными - в среднем до 70-80 м², с более высокими потолками и большими окнами.

Строят ли сейчас такие дома, или эта технология уже ушла в прошлое?

"На мой взгляд, строительство таких домов - это единичные случаи, которые организуют энтузиасты своего дела. Что касается самой технологии строительства, то думаю, что она не придет в упадок, потому что осталось много записей о ней, которые в XIX и XX веках собрали украинские и не только этнографы. А что касается строительства, то, пожалуй, сейчас больше предпочтения отдается уже современным материалам", - отметил Дубина.

Но если поблизости есть доступная глина, то строительство дома из этого материала, в частности из самана, значительно выгоднее с экономической точки зрения, отметил этнограф. Правда, такие дома в основном подходят для проживания летом, как дачи.

Сколько лет может простоять ухоженная мазанка?

"100 лет она должна простоять, и сейчас в селах есть дома, которым более 100 лет, они построены еще в начале XX века, и там даже живут люди. Правда, одна из хатин, которые я видел, существенно просела в грунт - на 20-30 сантиметров, из-за чего она стала заметно ниже и частично деформировалась", - рассказал историк.

В каких регионах Украины сегодня еще можно найти настоящие дома-мазанки и есть ли на них спрос?

"В большинстве случаев - это юг Украины, Подолье, южная часть Полтавщины и Средне-Приднепровье. А также Черкасская область. В других местностях кое-где они также встречаются. В Карпатах преобладают срубные дома, потому что там много деревьев", - пояснил этнограф.

Пользуются ли они сейчас спросом?

Чаще всего продаются мазанки, построенные во второй половине ХХ века - примерно в 60-70-х годах, но такие дома обычно покупают не для постоянного проживания, а в качестве дач или сезонного жилья, говорит Дубина.

"В целом, я думаю, спрос на сельскую недвижимость невысок. Это касается даже относительно новых кирпичных домов, не говоря уже о старых мазанках. Они чаще интересуют энтузиастов или людей, которые ценят традиционную украинскую культуру и ищут жилье для отдыха", - отметил он.

"Они реставрируют такие дома. Также помню, обращалась из Хмельницкой области женщина, которая пыталась отреставрировать и расписать свой родительский дом и использовать его для экологического туризма. Обычно это делается именно с такой целью", - подытожил эксперт.

На что обратить внимание при покупке старой мазанки?

При покупке старой мазанки прежде всего стоит обратить внимание на состояние фундамента или подвалов. От него зависит общая устойчивость здания и его способность прослужить еще определенное время.

Далее следует оценить крышу: она должна быть целой, без протечек, ведь именно из-за нее быстрее всего разрушается вся конструкция. Не менее важно состояние стен. Небольшие поверхностные трещины в глиняной основе могут быть допустимы, однако глубокие или сквозные трещины, когда части стены фактически отходят, свидетельствуют о серьезных проблемах. В таких случаях это указывает на поврежденные или сгнившие внутренние деревянные конструкции, что сделает восстановление дома очень дорогостоящим и сложным, пояснил Дубина.

"Также во многих старых домах отсутствуют, например, ванная комната или санузел, ведь раньше они не были обязательными. Со временем подходы к строительству изменились в соответствии с современными условиями", - добавил он.

Что выгоднее - восстановить мазанку или строить новый дом?

Все будет зависеть от ее состояния. Если дом сохранился хорошо (целая крыша, прочные стены, нет критических трещин в каркасе), частичная реставрация может обойтись относительно недорого и уступить по цене строительству нового дома.

Но если мазанка старая, с проседанием, гнилыми деревянными конструкциями или глубокими трещинами в стенах, ремонт превращается фактически в перестройку, и тогда расходы могут приближаться к стоимости нового строительства или даже превышать ее.

Возможно ли провести в мазанку коммуникации?

"Попробовать можно, но смотря в каком состоянии этот дом. Если это дом начала XX века, то лучше не экспериментировать, потому что там деревянный каркас может быть в очень плохом состоянии. И сама глина, которая сама по себе довольно хрупкая, может осыпаться, если штробить стены", - пояснил эксперт.

В то же время в домах, построенных уже во второй половине XX века, как правило, в большинстве случаев уже было подведено электричество, а во многих селах - также газ и водоснабжение, говорит Дубина.

Современный взгляд на хату-мазанку

Можно ли сегодня построить новый дом-мазанку по современным технологиям, и будет ли это дешевле, чем дом из кирпича или газоблока?

"Хата-мазанка, построенная по традиционным технологиям, уже не соответствует современным требованиям комфорта и энергоэффективности. Но ее преимущество в другом - в возможности выполнения большей части работ собственными силами на месте, из местных материалов, без необходимости покупать и привозить их издалека", - пояснил в комментарии УНИАН инженер-архитектор Всеволод Буравченко.

По его словам, дом, построенный по технологиям традиционной мазанки, может быть дешевле, но все зависит от того, с чем именно его сравнивать. Если речь идет о современном жилье с качественным утеплением стен, крыши и пола, современными окнами, дверями и инженерными системами, то сравнивать нужно весь комплекс затрат, а не только стоимость самих стен.

Отдельный вопрос - что именно считать традиционным домом. Например, дома середины ХХ века уже не всегда можно назвать классическими мазанками. В тот период во многих регионах значительно распространились кирпичные дома под шиферными крышами, которые существенно отличались от старых глиняных жилищ под соломенными крышами.

Также важно учитывать возможность интеграции современных удобств. Если владелец хочет иметь комфорт на уровне современного жилья - с санузлом, водопроводом, отоплением, электричеством и бытовой техникой, нужно оценивать, насколько конкретный дом позволяет это реализовать без ущерба для существующих конструкций.

Однозначно ответить, что выгоднее, сложно, говорит архитектор. Здесь слишком много факторов: возраст здания, его техническое состояние, наличие коммуникаций, объем необходимых работ и требования владельца к комфорту.

"Конечно, можно жить, черпая воду из колодца и готовя еду на печке, но такие условия для современного человека могут быть разве что временными или потребуют осознанного выбора. Поэтому модернизацию дома лучше рассматривать как сезонное летнее жилье или запасной вариант, если в результате военных действий городское жилье останется без инженерных сетей", - подытожил он.

В то же время, по мнению эксперта, не стоит противопоставлять традиционные хаты современному жилью, нужно экспериментировать с возрождением и адаптацией традиционных строительных технологий, ведь такие дома вполне могут найти свое место и в современном мире.

справка Руслан Дубина Историк, этнограф Заведующий научно-экспозиционным отделом Подолья, зона ветряков, Национального музея народной архитектуры и быта Украины.

справка Всеволод Буравченко Кандидат технических наук, доцент кафедры архитектурных конструкций Окончил КНУСА по специальности «Архитектура зданий и сооружений», проходил обучение по программе Erasmus-Socrates в Германии. С 2005 года преподает в КНУСА, в 2013 году защитил кандидатскую диссертацию, с 2015 года - доцент. Имеет опыт в сфере архитектурного проектирования, энергоэффективности и энергоаудита, автор около 30 научных публикаций.

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