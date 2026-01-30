В Украине волна сообщений о минировании госучреждений и учебных заведений

Такие сообщения фиксируются в ряде областей.

Правоохранители получили ряд сообщений о минировании госучреждений, учебных заведений и предприятий в Киеве. Об этом сегодня, 30 января, сообщил Отдел коммуникации полиции Киева.

"Отметим, что подобные сообщения часто являются очередной информационной атакой врага, однако, несмотря на это, каждый адрес тщательно отрабатывается нарядами полиции. К проверке привлечены взрывотехники и кинологи", - говорится в сообщении.

В полиции призвали сохранять спокойствие и порядок, а в случае обнаружения подозрительных предметов - немедленно звонить по номеру 102. О результатах проверки будет сообщено дополнительно.

Сообщения о минировании в разных регионах

Подобные сообщения были и в других городах. В частности, как пишет "Суспільне", в Ивано-Франковске утром сообщают о вероятном минировании ряда учебных заведений и госучреждений. Полицейские проверяют информацию.

"Информация о вероятном минировании ряда учебных заведений и госучреждений поступает с самого утра. Сейчас работают соответствующие службы и взрывотехники, которые проверяют полученные сообщения", - сказала полиции области Кристина Максимчак.

Также местные жители и СМИ информируют о подобных минировании на Волыни, в Винницкой и Одесской областях. В частности, в Виннице из-за сообщения о минировании эвакуировали учеников пяти лицеев. Подобная ситуация сложилась и в Одесской области, где, в частности, эвакуировали учеников и педагогов лицея в Измаиле.

Обновлено в 12.55. Позже в Нацполиции сообщили, что, начиная с 09.30 на электронные адреса органов государственной власти, местного самоуправления, учебных заведений, предприятий, учреждений и организаций, банковских учреждений, развлекательных заведений и других объектов начали поступать массовые сообщения о минировании зданий, в которых они располагаются.

Отмечается, что в подразделения полиции поступило более 2000 сообщений о минировании в следующих областях: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Львовская, г. Киев, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская.

"На данный момент почти 30% сообщений уже отработаны. На этих объектах информация не подтвердилась. Продолжается проверка других объектов", - сообщили в полиции.

Россия прибегает к дистанционному минированию

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украинской авиационной ассоциации пилотов Геннадий Хазан рассказал, что российские оккупационные войска сбрасывают мины с "Шахедов", что представляет серьезную опасность для населения Украины.

Хазан напомнил, что были обнаружены "Шахиды", которые перед атакой сбрасывают мины. Таким образом враг минирует территорию, чтобы во время приезда, например, спасателей или других людей на автомобилях могли произойти взрывы.

