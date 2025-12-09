Ранее европейцы установили, что диверсионная сеть РФ хотела подрывать самолеты, направлявшиеся в США.

Одно из европейских разведывательных агентств считает, что Россия готовится к масштабным диверсиям в Европе.

Об этом в своем большом обзоре пишет Financial Times.

Как сообщается, российские агенты активно осматривают автомобильные мосты. По мнению европейских специалистов, это делается с намерением их заминировать. По словам представителя одной из европейских разведок, железные дороги по всему континенту также активно проверяются на наличие слабых мест.

Известно, что одна из российских диверсионных сетей готовила подрывы самолетов, которые летели в США. Изъятой взрывчатки было достаточно для того, чтобы организовать масштабные теракты в воздухе.

Ранее в польской прокуратуре заявили, что поджоги посылок в логистических центрах курьерских компаний, которые произошли этим летом в Польше, Германии и Великобритании, были попыткой саботировать рейсы в США и Канаду.

Западные специалисты также предотвращали покушения на сход с рельсов поездов, поджоги торговых центров и отравление водоснабжения.

"То, что известно общественности - это лишь верхушка [айсберга]... Есть еще много вещей, о которых правительства решили не говорить", - говорит эксперт по России в Chatham House Кир Джайлз.

Москва использует различные методы. В частности, россияне активно вербуют восточноевропейцев и местных бандитов. Операциями управляют дистанционно, с помощью мессенджеров и криптовалют.

Некоторые разведывательные данные свидетельствуют о долгосрочном планировании.

Хотя за последние годы большое количество российских шпионов было изгнано из Европы, агентства Кремля пытались снова проникнуть в европейские государства с помощью подготовленных профессионалов.

Чего хочет достичь Москва - оценки экспертов

Оценки диверсионных действий РФ в Европе все чаще рассматриваются через призму Совместной оценки угроз НАТО 2023 года. Речь идет о докладе, распространенном среди руководителей оборонных ведомств альянса, в котором говорится, что Москва готовит свою армию и экономику к возможной войне с Европой через несколько лет.

По мнению западных специалистов, если США и Европа не будут жестко реагировать на диверсии российских спецслужб, то возникает серьезная угроза еще большей эскалации. Например, существует угроза нападения на страны Балтии.

В то же время специалисты считают, что сегодня НАТО может похвастаться высоким уровнем понимания угроз. Поэтому Москва знает, что Альянс может быстро отреагировать в случае атаки со стороны России.

