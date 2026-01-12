Новое оружие на 'Шахедах': эксперт предупредил украинцев о серьезной угрозе

Сохраняется большая опасность для граждан Украины, которые живут ближе к линии фронта.

Российские оккупационные войска сбрасывают мины с "Шахедов", что представляет серьезную опасность для населения Украины. Об этом заявил президент Украинской авиационной ассоциации пилотов Геннадий Хазан в эфире Radio NV.

"Что касается изменения боевой части, когда россияне меняют боевую часть, то есть делают ее более тяжелой, они варьируют этот вес, собственно, с количеством топлива, которое они берут на борт. Если они используют более тяжелую боевую часть, они не могут лететь на максимальную дальность. Это априори авиационные законы... Поэтому мы все должны понимать, что сохраняется опасность для граждан Украины, которые живут ближе к линии фронта, и более спокойно тем, кто живет на западе", – сказал эксперт.

Хазан напомнил, что были обнаружены "Шахеды", которые перед атакой сбрасывают мины. Таким образом враг минирует территорию, чтобы во время приезда, например, спасателей или других людей на машинах могли быть подрывы.

"Сейчас зима, снег, там могут находиться различные мины, которые могут с некоторых "Шахедов" сбрасываться. То есть, если вероятность есть, должны быть специально обученные люди, проверить все подходы, потом только заниматься эвакуацией и делать все, чтобы спасать людей. То есть нужно быть в 300 раз более внимательными, потому что россияне коварные, лживые и всегда делали и будут делать что-то, чтобы поразить как можно больше гражданского населения Украины", – заявил эксперт.

В то же время, по его словам, сложно работать на опережение, чтобы сбивать вражеские беспилотники, поскольку россияне меняют технологии производства.

"Шахиды" с минами

Как сообщал УНИАН, в разных уголках Украины фиксируются случаи сброса "Шахедами" мин ПТМ-3. Эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестов рассказал, что россияне делают ставку на то, что техника ГСЧС или полиции будет ехать к "Шахеду" и подорвется.

Также "Флеш" отметил, что мина имеет магнитный детонатор и квадратную форму. По его словам, активизация сброса мин связана со снегопадами, поскольку теперь их сложно обнаружить.

