Стало известно о намерениях правительства относительно закрытия границ и работы общественного транспорта.

Кабинет министров Украины рассматривает вариант введения локдауна на три недели после Нового года со 2 по 21 января.

Читайте такжеВ МОН рассказали о режиме работы школ и детских садов во время карантинаОб этом сообщает LIGA.net со ссылкой на собеседников в Офисе президента и Кабинете министров.

«Сейчас это основная рабочая версия, чтобы дать возможность людям и бизнесу отпраздновать Новый год», – отметил собеседник в правительстве.

В ОП же настаивают, что рассматривается также вариант введения жестких карантинных ограничений уже в декабре, если суточная заболеваемость превысит порог в 30000: «Но большого всплеска заболеваемости не ожидается».

Локдаун в Украине: остановят ли транспорт

Активно в правительстве обсуждается формат работы общественного транспорта.

При этом о полной остановке движения речь не идет. Ранее с подобным заявлением выступал министр транспорта Владислав Криклий.

Локдаун в Украине: закроют ли границы

Что касается закрытия границ при ужесточении карантинных ограничений, то в Офисе президента таких планов нет.

Не планируют и запрещать международное авиасообщение, как это было весной.

Локдаун в Украине: что было до этого

По данным ряда СМИ, в Украине могут ввести жесткий карантин уже в декабре Известны возможные сроки новых ограничений.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала, что возможность введения локдауна в стране есть, однако его дата пока неизвестна.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что не хотел бы введения полного жесткого карантина на новогодние праздники.

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Автор: Катерина Шварц