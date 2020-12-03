Кабинет министров Украины рассматривает вариант введения локдауна на три недели после Нового года со 2 по 21 января.
Читайте такжеВ МОН рассказали о режиме работы школ и детских садов во время карантинаОб этом сообщает LIGA.net со ссылкой на собеседников в Офисе президента и Кабинете министров.
«Сейчас это основная рабочая версия, чтобы дать возможность людям и бизнесу отпраздновать Новый год», – отметил собеседник в правительстве.
В ОП же настаивают, что рассматривается также вариант введения жестких карантинных ограничений уже в декабре, если суточная заболеваемость превысит порог в 30000: «Но большого всплеска заболеваемости не ожидается».
Локдаун в Украине: остановят ли транспорт
Активно в правительстве обсуждается формат работы общественного транспорта.
При этом о полной остановке движения речь не идет. Ранее с подобным заявлением выступал министр транспорта Владислав Криклий.
Локдаун в Украине: закроют ли границы
Что касается закрытия границ при ужесточении карантинных ограничений, то в Офисе президента таких планов нет.
Не планируют и запрещать международное авиасообщение, как это было весной.
Локдаун в Украине: что было до этого
- По данным ряда СМИ, в Украине могут ввести жесткий карантин уже в декабре Известны возможные сроки новых ограничений.
- Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала, что возможность введения локдауна в стране есть, однако его дата пока неизвестна.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял, что не хотел бы введения полного жесткого карантина на новогодние праздники.
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