В Мининфраструктуры утверждают, что ограничивать любой транспорт не планируется.

Во время консультаций по введению более жесткого карантина вопрос закрытия транспорта не поднимается.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает ТСН.

"Даже те страны, которые вводили некоторые ограничения по функционированию различных отраслей транспорт остается работать. Это артерия в первую очередь для экономики. Иначе трудно деловую активность поддерживать. Я буду настаивать, чтобы транспорт оставался рабочим", - сказал Криклий.

Он уточнил, что не планируется ограничивать любой транспорт: городские, внутриобластные, междугородние перевозки и железная дорога будут работать. Внутренние перелеты отменять не будут, что касается международного авиасообщения, то следует учитывать ситуацию в другой стране.

"Отдельные случаи возможны, но они не рассматривались. Продолжаются консультации по введению более жесткого карантина, но финальных дат нет", - подчеркнул Криклий.

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На вопрос, кто будет иметь права пользоваться транспортом, министр сказал: "Вы помните, как ограничивалось (транспорт - ред.) в начале, когда критическая инфраструктура работала. Выходить надо из рационального подхода. Условно, если не надо ехать на работу, потому что карантин, или в торговый центр, потому что он закрыт, то и нагрузка на транспорт меньше. Поэтому люди будут передвигаться преимущественно из бизнес-потребностей".

Локдаун в Украине: что уже известно

По данным ряда СМИ, в Украине в декабре могут ввести жесткий карантин. Уже известны возможные сроки новых ограничений.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала, что возможность введения локдауна в стране есть, однако его дата пока неизвестна.

В "Слуге народа" объяснили, что ввести существенные ограничения на транспорт в рамках локдауну достаточно сложно, ведь для этого нужно разработать систему специальных пропусков.

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Автор: УНИАН