Соседи говорили снести, а она – отстроила: невероятная трансформация дома, которому 100 лет

Под слоями штукатурки обнаружился качественный известняк.

Украинка приобрела заброшенный каменный дом на хуторе у польской границы – и, вопреки советам соседей, не снесла его, а превратила в уютный дом. О восстановлении столетнего здания владелица рассказала на своём YouTube-канале Maruta Joy.

Хутор, где стоит дом, – крошечный: не более 10 жителей и несколько заброшенных зданий, как рассказала владелица. Именно одно из таких зданий досталось женщине в качестве бонуса к земельному участку. По словам местных старожилов, зданию более 100 лет.

Состояние здания на момент приобретения было почти катастрофическим: крыша фактически обрушилась, перекрытия и балки сгнили, как говорится в видео. Соседи советовали даже не тратить силы – просто сровнять с землёй и построить что-то новое.

Видео дня

Все изменилось, когда хозяйка решила расчистить одну из стен и обнаружила под штукатуркой известняк, рассказывает она. Каменная кладка так напомнила ей старинные здания Франции и Италии, что о сносе больше не шла речь.

По её словам, реставрация длилась около двух лет. Сначала взялись за крышу – ведь её, по сути, уже не было. Параллельно бригада местных мужчин укрепляла фундамент, перестраивала внутреннюю планировку, проводила воду и канализацию.

Сама она занималась фасадом: вручную очищала камень, заделывала швы глиной и продумывала внешний вид, рассказывает хозяйка. Окна женщина выбрала деревянные классические с перекладинками – дороже металлопластика, но именно они органично вписались в каменную стену, по её словам. Все двери – и входные, и межкомнатные – изготовил мастер из соседнего хутора.

Дом небольшой – всего 35 квадратных метров. Но, как отмечает блогерша, к нему прибавляется ещё 8 квадратов террасы под крышей, где она проводит большую часть времени.

Когда-то в этом здании под одной крышей сосуществовали хлев, жилая комната с печью и амбар, как рассказывает хозяйка. Теперь нежилая часть служит мастерской и хозяйственным складом.

Восстановление старых домов

Ранее УНИАН рассказывал о похожей истории. Молодая пара купила заброшенный сельский дом, который окружающие советовали просто снести, и взялась за капитальный ремонт. За три года супруги заменили перекрытия, пол, потолок, окна, двери и электрику, а также изменили планировку, убрав часть стен. Интерьер оформили в светлых оттенках в минималистском стиле. Обновили и двор: уложили брусчатку, установили новый забор и высадили деревья. По словам владелицы Арины, они сначала планировали лишь побелить стены и использовать дом как временное жилье – но в итоге провели полноценный капремонт.

Также мы писали об украинке, которая приобрела старый глиняный дом у леса и в течение года документировала его восстановление в TikTok-профиле "Возрождение усадьбы". За двенадцать месяцев владельцы расчистили здание от многолетних завалов мусора, провели санацию стен, отреставрировали деревянные оконные рамы и полностью заменили электропроводку. Сердцем дома стала заново перестроенная дровяная печь, а чердак очистили, утеплили и отделали глиной. Кроме того, залили фундамент под будущую пристройку с кухней.

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