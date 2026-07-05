Супруги купили старый дом в селе и поделились своим опытом по обустройству

Поскольку дом простоял пустым 10 лет, супруги получили не уютное жилье, а объект для ремонта.

Недалеко от Западного Буга женщина по имени Мария вместе со своим мужем купила старый дом, в котором 10 лет никто не жил.

Вокруг дома был заросший сорняками двор и огород площадью 15 соток, старые постройки и отдельный глиняный дом, рассказала женщина на канале Берест. По ее словам, площадь дома составляет 67 кв. м, он газифицирован, а воду нужно брать из колодца.

Из-за того, что дом пустовал 10 лет, супруги получили не уютное жилье, а объект для ремонта. Также нужно было расчистить двор, привести в порядок огород, за которым протекает Западный Буг.

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Во дворе также растут высокие ясени, которые, по словам женщины, втрое выше дома. Деревья придется срубить, а старые хозяйственные постройки на территории супруги тоже планируют убрать.

Внутри дом начинается с небольшого коридора площадью 4 кв. м. Справа – будущая кухня. В этой комнате есть два окна, газовый котел и дверь в спальню.

В спальне планировка похожа: два окна, газовая печь и старая мебель. Самую большую комнату площадью 25 кв. м супруги превратят в гостиную. Здесь есть два окна, печь и много света. Потолки в доме высокие – 2,7 м.

Что сделала супружеская пара с момента покупки сельского дома

После покупки жилья Мария с мужем расчистили двор, срезали кусты и деревья и впервые за много лет скосили сорняки.

Дом супруги также обустроили. В частности, за три года они обновили коммуникации и обустроили часть интерьера. Внутри дома убрали часть межкомнатных стен, чтобы изменить планировку и укрепить конструкцию. Ремонт в некоторых комнатах ещё продолжается, но они уже становятся уютными.

Самую маленькую комнату, площадь которой составляет 5,5 кв. м, хотят переделать в ванную. Это единственная комната с одним окном, но там также есть выход на чердак и вход в подвал, однако супруги собираются их перенести.

Другие интересные новости о недвижимости

Ранее сообщалось, что женщина купила старый дом в селе недалеко от Кривого Рога за $8 тыс., и после года проживания поделилась впечатлениями и рассказала об основных проблемах, с которыми ей пришлось столкнуться.

Она призналась, что реальность оказалась сложнее, чем ожидалось, и что повторно проходить этот путь не хотела бы.

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