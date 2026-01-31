В феврале 2026 года в Украине заканчивается срок действия временных изменений в законы о бронировании военнообязанных граждан.

С конца 2025 года в системе бронирования от мобилизации в Украине произошли заметные изменения. Временные послабления, введенные в декабре, существенно расширили круг тех, кто мог получить отсрочку. Но с 1 февраля 2026 года правила снова изменятся.

Разберемся, кто сейчас может получить бронь от мобилизации и на каких условиях она будет действовать дальше.

Бронь от мобилизации 2026 года – основные положения

Бронь от мобилизации – это официальное разрешение не призывать на службу работников, без которых не могут нормально функционировать государство, экономика и система жизнеобеспечения.

Бронь в 2026 году предоставляется не по личному заявлению работника, а исключительно через работодателя, при условии, что юридическое лицо соответствует одному из следующих критериев, предписанных в статье 25 Закона Украины "Про мобилизационную подготовку и мобилизацию" № 3543‑XII:

• официально признано критически важным;

• имеет мобилизационные задания;

• производит товары и услуги для ВСУ.

Таким образом, перечень категорий граждан, кто сейчас имеет бронь от мобилизации, зависит не от должности, а от статуса предприятия, учреждения или организации его трудоустройства.

При этом официального, четко установленного перечня профессий, гарантирующих автоматическую отсрочку от мобилизации, не существует. Но можно выделить условный список, какие профессии в Украине имеют бронь от мобилизации, то есть кому, как правило, чаще предоставляется такая возможность.

В список этот входят работники следующих направлений:

• энергетики;

• транспорта;

• IT и кибербезопасности;

• медицины;

• оборонной промышленности;

• сельского хозяйства;

• медиа и коммуникаций;

• коммунальных служб.

Также важно помнить, что бронь нужно регулярно подтверждать – и ответственность за это лежит на работодателе.

Кто имеет право на бронь при мобилизации в Украине до 1 февраля 2026

В декабре 2025 года начали действовать как временные, так и постоянные правила, поддерживающие бронь от мобилизации и облегчающие ее оформление.

Временные меры

Главные временные изменение декабря прошлого года, связанные с бронированием военнообязанных граждан, были закреплены Законом Украины № 4630‑IX и Постановлением Кабинета Министров Украины № 1608.

Так, например, компании, признанные критически важными, получили право бронировать не 50% штата, как это было ранее, а всех сотрудников, необходимых для работы.

Далее было разрешено оформлять бронь от мобилизации в Украине даже на работников с проблемами, касающимися воинского учета, включая розыск ТЦК. Таким лицам предоставлялся срок до 45 дней на решение соответствующих проблем.

Были сняты ограничения на частоту подачи заявок на аннулирование брони работников – раньше это можно было делать не чаще раза в пять дней. Но после изменений декабря 2025 года работодатель может значительно быстрее отменить бронь сотрудника и сразу же подать заявку на новое бронирование.

Были значительно ускорены административные процедуры, непосредственно влияющие на то, сколько времени делается бронь от мобилизации: проверка запроса на предоставление брони была сокращена до 24 часов вместо 72.

Также нововведения декабря 2025 года отменили обязательный период ожидания между подачами заявок, на случай, если предыдущий запрос был отклонен.

Наконец, список критически важных организаций был расширен – в него включили гуманитарные организации, например, Украинский Красный Крест.

Постоянные меры

Однако в декабре 2025 года были также приняты безвременные изменения в закон.

Среди таковых, например, была правка в Постановление КМУ 76, которая предполагает возможность перебронирования сотрудников критически важного предприятия в течение одного дня, даже если их предыдущая бронь еще не закончилась.

Иными словами работодателю теперь не нужно ждать окончания текущей брони, чтобы оформить новую.

Другое постоянное изменение, вступившее в силу с 1 января 2026, касается увеличения заработной платы работников, требуемой для оформления брони – до 21 617 гривень.

Кому будут давать бронь от мобилизации с 1 февраля 2026 года – как узнать свой статус

С февраля 2026 года все временные смягчения будут отменены, и система отсрочек вернется к прежним правилам – за одним единственным исключением, но о нем позже.

Таким образом, критически важные компании потеряют право оформлять бронь на всех нужных военнообязанных работников – вернется ограничение в половину штата, как это было прежде.

Более того, вернутся в силу ограничения на частоту подачи заявок на аннулирование брони, проверка заявок снова будет занимать до 72 часов, а при отмене брони будет вводится обязательный интервал ожидания перед подачей новой заявки.

И соответственно, гуманитарные организации также потеряют статус критически важных предприятий, а их сотрудники формально войдут в списки, кому не дадут бронь от мобилизации.

Лишь одно временное изменение декабря 2025 года все еще будет действовать в феврале 2026 – бронирование сотрудников с проблемами воинского учета останется легальным. При этом поправки о перебронировании и увеличении требуемой зарплаты для оформления брони также будут действовать, поскольку изначально предполагались как постоянные – главное ничего не перепутать.

Учитывая все изменения, вопрос о том, как проверить бронь от мобилизации, приобретает особую актуальность.

Узнать актуальный статус отсрочки можно через работодателя, в системе "Дія" или в военкомате по месту прописки.

