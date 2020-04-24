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В Ривненской области разблокировали село, которое стало эпицентром коронавируса (видео)

18:09, 24 апреля 2020
Общество
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как отмечается, ранее в селе зафиксировали вспышку коронавируса, но за последние две недели не выявили новых случаев заражения.

В конце марта там заболели сразу 16 местных, пятерым из них жизнь спасти не удалось. Чтобы вирус не распространился - село закрыли и установили блокпосты. Жесткий карантин дал результат и вот сегодня жителям уже разрешили выезжать из села.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 24 апреля зафиксировано 7647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел.

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