Коронавирус в Украине и мире: самое важное на 24 апреля

Число подтвержденных случаев коронавирусной болезни в Украине достигло 7 тысяч 647, а в мире зарегистрировано более 2,7 миллиона случаев.

Пандемия коронавируса продолжает «шагать» по миру – количество инфицированных и погибших растет ежедневно. Увеличивается и число тех людей, которым удалось побороть COVID-19.

О том, что происходит в Украине и мире в связи с распространением коронавируса, – читайте в подборке важных новостей по состоянию на 24 апреля.

Коронавирус в мире – статистика

Читайте такжеМаски, дезинфекторы и дистанция: глава Минздрава предупредил, что некоторые ограничения будут существовать долгоВ мире от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 190 788 человек. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Больше всего смертей зафиксировано в США, где скончались 49 769 человек, на втором месте Италия (25 549 человек), на третьем – Испания (22 157 человек).

Во Франции жертвами COVID-19 стали 21 856 человек, в Великобритании – 18 738 человек.

Число инфицированных коронавирусом в мире достигло более 2,7 миллиона, из них почти 60 тысяч человек находятся в тяжелом состоянии. С начала пандемии выздоровели более 730 тысяч человек.

Коронавирус в Украине – актуальные данные

В Украине по состоянию на 9:00 24 апреля зарегистрировано 7 тысяч 647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел.

Как сообщает Министерство здравоохранения, по данным Центра общественного здоровья, за сутки зафиксировано 477 новых случаев.

По состоянию на утро 24 апреля в ЦОЗ поступило 1 тысяча 460 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 22 тысяч 518 сообщений о подозрении на COVID-19.

Лекарство от COVID-19 – прогноз ВОЗ

Миру нужно «от нескольких недель до нескольких месяцев», чтобы изобрести лекарства, которые будут помогать бороться с новым типом коронавируса COVID-19. Об этом заявила глава подразделения Всемирной организации здравоохранения по новым болезням Мария Ван Керхове.

Она отметила, что ВОЗ тщательно контролирует все исследования по изобретению препаратов от новой болезни.

Коронавирус в Украине и мире – важные новости

В Украине проходят испытания ИФА-тесты на выявление антител к новой коронавирусной инфекции. Как отметил главный санитарный врач Виктор Ляшко, украинская лабораторная сеть готова проводить миллион тестов в сутки.

Распространение COVID-19 летом может значительно замедлиться учитывая то, что солнечный свет, высокая температура и влажность губительны для коронавируса.

В Одессе молодой человек болеет COVID-19 уже семь недель, и врачи не знают, что с ним делать.

Украина неизбежно столкнется с новой вспышкой заболеваемости коронавирусной болезни, которая совпадет с другими сезонными инфекциями.