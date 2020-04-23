В Николаевской области из-за вспышки коронавируса изолировали село (фото)

Количество больных COVID-19 в регионе превысило 100.

Село Семеновка на Николаевщине окружили КПП и перекрыли на въезд и выезд из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба облгосадминистрации.

Со вчерашнего дня функционирует лишь один путь со стороны автодороги Н-24, на котором работает круглосуточный контрольно-пропускной пункт.

"Мы организовали полноценную работу данного КПП, придерживаясь всех необходимых для его функционирования потребностей. Персонал полностью обеспечен всеми необходимыми санитарными средствами. Принятые меры дают возможность организовать мониторинг состояния здоровья людей путем бесконтактного измерения температуры", - рассказал председатель громады Владимир Неграй.

В ОГА уточняют, что при необходимости движение транспорта осуществляется при помощи универсального пропуска для сотрудников и служебного транспорта учреждений, служб, субъектов хозяйствования, которые обеспечивают жизнедеятельность села Семеновка.

"Без пропуска разрешено пересекать КПП только гражданам, постоянное место проживания которых зарегистрировано в селе Семеновка", - добавили в администрации.

По последним данным, коронавирус в регионе подтвержден у 103 человек, треть из них - медики.

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