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В Николаевской области из-за вспышки коронавируса изолировали село (фото)

15:56, 23 апреля 2020
Общество
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В селе установили КПП / фото Николаевской ОГА

Об этом сообщила пресс-служба облгосадминистрации.

Со вчерашнего дня функционирует лишь один путь со стороны автодороги Н-24, на котором работает круглосуточный контрольно-пропускной пункт.

"Мы организовали полноценную работу данного КПП, придерживаясь всех необходимых для его функционирования потребностей. Персонал полностью обеспечен всеми необходимыми санитарными средствами. Принятые меры дают возможность организовать мониторинг состояния здоровья людей путем бесконтактного измерения температуры", - рассказал председатель громады Владимир Неграй.

Людям измеряют температуру / фото Николаевской ОГА

В ОГА уточняют, что при необходимости движение транспорта осуществляется при помощи универсального пропуска для сотрудников и служебного транспорта учреждений, служб, субъектов хозяйствования, которые обеспечивают жизнедеятельность села Семеновка.

"Без пропуска разрешено пересекать КПП только гражданам, постоянное место проживания которых зарегистрировано в селе Семеновка", - добавили в администрации.

Дороги перекрыты бетонными блоками / фото Николаевской ОГА

По последним данным, коронавирус в регионе подтвержден у 103 человек, треть из них - медики.

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