Девочка и ее мама погибли ночью 28 августа под завалами пятиэтажного дома в Дарницком районе.

В воскресенье, 31 августа, в Киеве попрощались с 2-летней Ангелиной и ее 24-летней мамой Надеждой Галич, которые погибли под завалами пятиэтажного дома ночью 28 августа в результате российской ракетно-дроновой атаки. Об этом пишет Суспільне.

Отмечается, что провести в последний путь маму с ребенком пришли несколько сотен человек: жители разрушенного дома и соседнего, а также родные, друзья Надежды и ее мужа Максима, бывшие одноклассники. Присутствующие на похоронах поделились воспоминаниями о погибших.

"Надежда училась в моем классе. Была очень хорошей ученицей, очень хорошим человеком, светлой веселой, такой доброжелательной. Она очень любила свою сестренку Вику, которая сейчас учится в нашей школе. Это очень большая потеря", - рассказала классная руководительница Надежды Наталья Александровна.

Жительница соседнего дома Люда тоже отзывалась о Надежде как об "очень светлом и добром человеке", который всем во всем помогал.

"Ребенок вырос на моих глазах. О ней вообще нельзя никакого плохого слова сказать", - отметила женщина.

Возле разрушенного дома в Дарницком районе люди устроили импровизированный мемориал. Сюда приносят цветы, игрушки.

Что известно об атаке по Киеву в ночь на 28 августа

Как сообщал ранее УНИАН, ночью 28 августа РФ нанесла комбинированный удар по Киеву. Больше всего пострадал Дарницкий район, где была разрушена жилая пятиэтажка. По данным ГСЧС, этот удар унес жизни 22 жителей дома, среди которых - четверо детей. Еще три человека погибли на других локациях.

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что эта атака была самая тяжелая за всю войну. По его информации, для отражения нападения привлекали самолеты, вертолеты, зенитные ракетные войска, ПВО Сухопутных войск, мобильные огневые группы, РЭБ и дроны-перехватчики.

Впоследствии стало известно, кого убила Россия в жилой пятиэтажке в Дарницком районе. Это были дети, студенты, врачи и деятели культуры. Мемориальный проект "Их убила Россия" обнародовал некоторые имена погибших. Одними из первых известных жертв стали двухлетняя Ангелина и ее 24-летняя мама Надежда. Отмечалось, что их смерть стала олицетворением жестокости войны, которая уничтожает самое ценное - семьи.

