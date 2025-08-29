На сегодня в разрушенном доме в Киеве неопознанными остаются четыре тела, а семь человек до сих пор не выходят на связь.
Об этом сообщила пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага в эфире Киев24, находясь на месте попадания в жилой дом в Дарницком районе Киева.
"Сейчас мы имеем еще четыре неопознанных тела и 7 человек, которые не выходят на связь. Теоретически, если будут опознаны 4 тела, то тогда три человека не выходят на связь. Но это не говорит о том, что они находились именно в этом здании", - сказала она.
По ее словам, после завершения аварийно-поисковых работ уже деталями обстоятельств будут заниматься правоохранительные органы.
Как сообщает Министерство внутренних дел Украины, в Киеве продолжается ликвидация последствий российского обстрела.
Отмечается, что в течение ночи спасатели непрерывно работали на местах разрушений, продолжали разбор завалов и поисковые работы.
"Количество погибших в разрушенной пятиэтажке в Дарницком районе возросло до 22 человек. Всего в столице в результате ночной атаки погибли 23 человека, среди них - четверо детей", - сообщают в МВД.
Удар по Киеву - главные новости
Как сообщал УНИАН, в ночь на 28 августа Россия атаковала дронами и ракетами Украину, в частности, Киев. В последствий атаки РФ на столицу разбор завалов продолжался на 5 локациях.
Ракетный удар России по Киеву, который повредил здание миссии ЕС и Британского совета, стал толчком для обсуждения новых мер против Москвы в Брюсселе.
Euractiv пишет, что министры иностранных дел ЕС соберутся на этой неделе в Копенгагене, чтобы согласовать 19-й пакет санкций против Москвы.
Во внутреннем документе, который оказался в распоряжении Euractiv, предлагаются более жесткие шаги в отношении России на фоне усиления обстрелов. В частности:
- борьба с "теневым флотом" российских танкеров;
- новые ограничения импорта товаров из РФ;
- санкции против компаний в Китае и Индии, которые помогают обходить ограничения.