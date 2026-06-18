Киев увеличивает помощь защитникам ещё на 2 млрд грн, – Кличко

Киев дополнительно выделяет 2 миллиарда гривен на программу "Защитник Киева", по которой финансируется, в частности, закупка дронов и другого оборудования для Сил обороны, помощь военнослужащим и т. п. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в начале сегодняшнего пленарного заседания Киевсовета.

"Сегодня Киевсовет должен рассмотреть вопрос о поддержке наших защитников. Об увеличении финансирования по программе "Защитник Киева" помощи военным еще на 2 млрд грн", – сообщил Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что в январе по инициативе Виталия Кличко Киевсовет увеличил финансирование Сил обороны и безопасности на 3 млрд грн. На эти средства закупают БпЛА, системы РЭБ, техника и другое оборудование для воинских частей.

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Как известно, в 2025 году столица выделила на помощь военным более 12 миллиардов гривен. Это самая большая сумма среди всех регионов.

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