Киев на этот раз остается в "оранжевой" зоне.

Правительство обновило карантинное зонирование в регионах. Новые ограничения вступят в силу в указанных городах и районах с полуночи 9 ноября.

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчінов.

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Согласно карте, в Украине уже исчезли «зеленые» и «желтые» зоны из-за сложной эпидситуации с COVID-19 в областях. Киев на этот раз остается в «оранжевой» зоне.

Красная зона

город Казатин и тывровский район Винницкой области;

города Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынск, Иваничевский, Киверцовский, Любешовский, Маневичский и Турийский районы Волынской области;

Царичанский район Днепропетровской области;

Угледар, Краматорск, Новогродовка, Славянск и Славянский район Донецкой области;

Житомир, Бердичев, Коростень, Малин и Новоград-Волынский, Андрушевский, Барановский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Житомирский, Коростенский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Малинский, Народичский, Новоград-Волынский, Овручский, Олевский, Попельнянский, Пулинский, Радомышльский, Романовский, Ружинский, Хорошевский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

Ужгород, Берегово и Чоп, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;

Запорожье и Мелитополь, Новониколаевский, Ореховский, Пологовский и Черниговский районы Запорожской области;

Ивано-Франковск, Бурштын, Калуш и Коломыя, Галицкий, Городенковский, Косовский, Тисменицкий и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

Васильков, Обухов, Переяслав и Фастов, Барышевский, Кагарлыкский, Мироновский и Обуховский районы Киевской области;

Марковский район Луганской области;

Николаевский, Перемышлянский, Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;

город Николаев Николаевской области;

города Измаил и Черноморск, Арцизский, Балтский, Березовский, Лиманский, Подольский, Савранский и Саратский районы Одесской области;

Полтава, Гадяч, Горишные Плавни, Кременчуг, Лубны и Миргород, Великобагачанский, Гадячский, Глобинский, Гребенковский, Диканьский, Зеньковский, Карловский, Кобелякский, Козельщинский, Котелевский, Кременчугский, Лохвицкий, Лубенский, Машевский, Миргородский, Новосанжарский, Оржицкий, Пирятинский, Полтавский, Решетиловский, Семеновский, Хорольский, Чернухинский, Чутовский и Шишацкий районы Полтавской области;

Ривне и Острог, Демидовский, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млиновский, Острожский, Ривненский и Сарненский районы Ривненской области;

Сумы, Ромны и Сумский район Сумской области;

Бережаны, Кременец и Чортков, Гусятинский, Залещицкий, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий, Шполянский, Тернопольский и Шумский районы Тернопольской области;

Харьков, Лозовая, Первомайский и Чугуев, Барвенковский, Богодуховский, Валковский, Зачепиловский, Золочевский, Коломакский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;

Великоалександровский район Херсонской области;

Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута, Староконстантинов и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Волочиский, Городокский, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Красиловский, Летичевский, Новоушицкий, Полонский, Славутский, Старосинявский, Теофипольский, Хмельницкий и Ярмолинецкий районы Хмельницкой области;

Ватутино, Золотоноша, Канев и Смела, Маньковский и Тальновский районы Черкасской области;

города Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;

города Чернигов и Нежин, Варвинский и Куликовский районы Черниговской области.

Оранжевая зона

остальные административно-территориальные единицы Украины.

На сегодня в Украине действует введенный в августе адаптивный карантин. Тогда регионы страны поделили на «красную», «зеленую», «оранжевую» зоны, учитывая загруженность коек, среднее количество тестирований населения, коэффициент выявления случаев инфицирования и показатель динамики роста случаев инфицирования.

Таким образом, в каждой из эпидемиологических зон установят различные карантинные ограничения. Самые мягкие - в "зеленой" зоне, наиболее жесткие ожидают регионы "красной" зоны.

13 октября Кабмин изменил ограничения в зонах. В то же время о введении «тотального» карантина речь пока не идет, подтвердил премьер Денис Шмыгаль 25 октября.

28 октября правительство продлило действие режима чрезвычайной ситуации до конца года.

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Автор: УНИАН