Новые правила карантина в Украине: что сегодня изменится и какие запреты будут действовать в разных зонах

Карантин продлен по меньшей мере до конца лета, однако с определенными новациями.

С сегодняшнего дня, 1 августа, адаптивный карантин в Украине предусматривает разделение всех регионов на четыре зоны – "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную", в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом отдельно взятом.

Ранее, как известно, правительство продлило действие карантина до 31 августа, применив при этом определенные новшества.

Карантинное разделение Украины на зоны: что это означает

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Учитывая эпидемическую ситуацию, с 1 августа в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается зеленый, желтый, оранжевый или красный уровень опасности распространения COVID-19.

Так, уровень опасности будет определяться автоматизированным программным обеспечением на основе определенных алгоритмов и собранных данных и утверждаться Национальной комиссией ТЭБ и ЧС.

Делаться это будет, учитывая загруженность коек, среднее количество тестирований населения, коэффициент выявления случаев инфицирования и показатель динамики роста случаев инфицирования.

Таким образом, в каждой из эпидемиологических зон установят различные карантинные ограничения. Самые мягкие – в "зеленой" зоне, наиболее жесткие запреты ожидают регионы "красной" зоны.

"Зеленая" зона: какие правила будут действовать

В "зеленой" зоне распространения коронавируса будут действовать следующие ограничения:

в общественных зданиях ношение маски или респиратора;

проведение массовых мероприятий не более 1 человека на 5 кв. м;

проведение мероприятий в кинотеатрах или театрах с заполненностью на 50%;

перевозки пассажиров только в рамках сидячих мест.

Регионы, которые постоянно находятся в "зеленой" зоне, не нуждаются во вмешательстве и усилении отдельных противоэпидемических мероприятий национального уровня. Если начинает меняться индикатор 5 дней подряд, то сразу тот или иной регион переходит в "желтую" – это так называемая буферную зону, изменения там не существенные.

В то же время в области "зеленой" зоны смогут проводить оздоровительное лечение детей и реабилитацию больных, но при условии соблюдения четких рекомендаций Минздрава.

Ограничения "желтой" зоны

В регионах, где установлен "желтый" уровень опасности распространения коронавируса, будет запрещено, в частности, посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся люди преклонного возраста (за исключением тех, которые предоставляют услуги кризисно).

"Оранжевая" зона: требования и запреты

В регионах, которые попадут в "оранжевую" зону, запретят следующее:

деятельность заведений размещения (например, хостелов, туристических баз), кроме гостиниц;

деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;

плановые госпитализации в больницах;

спортзалы, фитнес-центры, заведения культуры;

прием новых изменений в детские лагеря;

ограничения для массовых мероприятий: один человек на 20 кв. м и не более 100 человек.

Какие запреты будут в "красной" зоне

В "красной" зоне распространения коронавирусной инфекции будут действовать наиболее жесткие ограничения. Запрещено будет, в частности, следующее:

работа общественного транспорта;

работа учреждений образования;

деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Как распределились регионы по цветному зонированию

Согласно уровню распространения коронавирусного заболевания, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разделила Украину на четыре зоны.

"Красная" зона: регионы

- города Луцк и Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области.

"Оранжевая": зона регионы

- Ивано-Франковск, Львов и Бережаны Тернопольской, а также Луцкий и Любашевский районы Волынской области, Тисьменицкий район Ивано-Франковской области, Николаевский, Перемышльский и Пустомитовский районы Львовской области, Бучацкий район Тернопольской области.

"Желтая" зона: регионы

- Винница, Могилев-Подольский, Нововолынск, Житомир, Бердичев, Малин, Новоград-Волынский, Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп и Яречме, а также Винницкий, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчицький районы Винницкой области, Гороховский, Кверцивский, Гороховский, Маневицкий и Терейский районы Волынской области, Любарский, Пулинский, Романовский и Черняховский районы Житомирской области, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области, Богородчанский, Городенивский, Косовский и Наддвирнянский районы Ивано-Франковской области, Жовковский, Яворивский и Каменно-Бугский районы Львовской области, Бережанский, Гусятинский, Казовский, Лановецкий и Чертковский районы Тернопольской области, Глибоцкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

"Зеленая" зона: регионы

Остальная территория Украины, включая город Киев.

Следует также добавить, что в случае пересечения границы: из стран "зеленой" зоны нужен только страховой полис; для стран с "красной" зоны необходим полис + самоизоляция на 14 дней или ПЦР-тест.

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