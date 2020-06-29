Под ослабление противоэпидемических мер пока не попадают Киев и 12 областей - Минздрав

Министерство здравоохранения опубликовало показатели для ослабления противоэпидемических мер по состоянию на 29 июня.

По состоянию на 29 июня под ослабление противоэпидемических мер пока не попадают город Киев и 12 областей Украины.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, переход областей к следующему этапу карантина, предусматривающему ослабление ограничений, возможен при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям.

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"Эти критерии отражают контроль над передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения в целом противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и, соответственно, позволяют контролировать эпидемическую ситуацию на достигнутом на текущую дату уровне", - пояснили в министерстве.

Так, целевой показатель загруженности коек - менее 50%, охват тестированием - более 24 на 100 тыс. населения, процент положительных результатов тестирования среди проведенных исследований методом ПЦР - менее 11%, динамика (сравнение эпидемической ситуации последней недели с предыдущей) - менее 10%.

Согласно анализу эпидемической ситуации по состоянию на 29 июня в регионах, в рамки целевых показателей не попадают город Киев, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Одесская, Ривненская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

По сравнению со вчерашним днем, в список регионов, не готовых к ослаблению карантина, добавились Ивано-Франковская и Харьковская области. В то же время эпидемические показатели позволяют ослабить карантин в Николаевской области, которая вчера имела отрицательные показатели.

Как сообщал УНИАН, в Украине за сутки, по состоянию на 29 июня, зафиксировано 646 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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