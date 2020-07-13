В Минздраве назвали области, которые не соответствуют показателям для ослабления карантина
11:12, 13 июля 2020Общество
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Пока не готовы к ослаблению карантина Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ривненская, Харьковская и Черниговская области.
Семь областей Украины не соответствуют показателям для ослабления карантина / фото УНИАН
Семь областей в Украине не соответствуют показателям для ослабления карантина.
Соответствующие данные размещены на сайте Министерства здравоохранения.
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Согласно списку, по состоянию на утро 13 июля, к ослаблению карантина не готовы такие области: Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ривненская, Харьковская и Черниговская.
Как сообщал УНИАН, в Украине с начала пандемии лабораторно подтверждено 54 тыс. 133 случая COVID-19, за минувшие сутки - 612 новых.
За прошедшие сутки наибольшее количество случаев COVID-19 зафиксировано во Львовской, Ривненской и Закарпатской областях.
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