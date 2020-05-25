Степанов рассказал, когда рассмотрят вопрос проведения массовых мероприятий, в частности концертов

По словам министра, исходя из эпидемической ситуации, на сегодня проведение массовых мероприятий не предусмотрено.

Вопрос разрешения на проведение массовых мероприятий, в частности концертов, будет рассмотрен ближе к 22 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Исходя из нашей эпидемической ситуации и согласно нашему постановлению относительно карантина на территории страны, который продлен до 22 июня, проведение массовых мероприятий не предусмотрено на тех этапах, которые у нас есть сегодня, или на том этапе, который у нас будет с 1 июня или после 10 июня. Мы можем об этом говорить исключительно ближе к 22 июня - как, каким образом можно разрешить крупные мероприятия, в какие сроки и при каких условиях", - отметил Степанов.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров принял решение о введении адаптивного карантина в Украине с 22 мая по 22 июня.

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