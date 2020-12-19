В эту субботу, 19 декабря, по всей территории Украины начинают действовать новые ограничения в рамках противокоронавирусного карантина.
Новые карантинные запреты в Украине
Действие карантина в Украине продлено до конца зимы, то есть до 28 февраля 2021 года. В то же время с сегодняшнего дня дополнительно запрещено:
- проведение в учреждениях образования массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей из более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей;
- проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий;
- прием посетителей в музеях, на выставках или в галереях, если в залах находится более одного человека на 10 кв. м;
- работу заведений общественного питания с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос). Проведение расчетных операций прекращается после 22:00. При этом в ночь с 31 декабря на 1 января 2021 года работа ресторанов и кафе будет разрешена до 01:00.
- религиозные мероприятия: в помещении при условии присутствия более одного лица на 5 кв. м; на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 метра между присутствующими.
Ограничения, которые продолжают действовать без изменений
В то же время вместе с новыми запретами на территории Украины продолжают работать и другие противоэпидемические меры. В частности, под запретом:
- пребывание в общественном транспорте и общественных местах без надетой маски, а также пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность;
- самовольное оставление места изоляции или обсервации;
- проведение массовых культурных (в т. ч. концертов), спортивных, социальных, рекламных и других мероприятий, в которых принимает участие более 20 человек и не соблюдена дистанция в 1,5 м между участниками (исключения: официальные и профессиональные спортивные мероприятия без зрителей, экзамены для нотариата и меры необходимые для обеспечения работы органов власти);
- работа кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью более 50% мест одного зала;
- перевозка в пассажирском транспорте больше пассажиров, чем количество сидячих мест (кроме метро);
- проведение дискотек, работа ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга;
- размещение в заведениях питания более 4-х совершеннолетних лиц за одним столом и когда расстояние между столами менее 2 метра;
- работа субъектов хозяйствования, в которых работники не обеспечены масками, не нанесена маркировка по дистанции между клиентами в 1,5 метра, а посетители не имеют правильно надетых средств индивидуальной защиты;
- пересечение границы иностранцам без имеющегося полиса страхования (с отдельными исключениями);
- деятельность учреждений по размещению (кроме гостиниц, реабилитационных центров для людей с инвалидностью, санаторно-курортных учреждений);
- посещение учебных заведений группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования;
- посещение учебных заведений в случае, когда на самоизоляции находится более 50% учащихся и персонала учебного заведения;
- проведение плановых мероприятий по госпитализации (кроме паллиативной помощи, помощи роженицам, новорожденным, помощи при родах, лечение онкобольных, высокоспециализированной (третичной) медицинской помощи и иной неотложной медпомощи);
- работа спортивных залов и фитнес-центров, если в них находится более одного человека на 20 кв. м;
- посещение пунктов (мест) временного содержания лиц, пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, а также пунктов размещения беженцев;
- пересечение КПВВ на временно оккупированные территории ОРДЛО и Крыма иностранцами без имеющегося полиса страхования (с отдельными исключениями);
- посещение посторонними лицами учреждений соцзащиты, в которых находятся отдельные категории граждан (люди преклонного возраста, ветераны войны, лица с инвалидностью, психическими нарушениями и прочее).
Особенности работы кафе и ресторанов
В декабре текущего года, январе 2021-го кафе и рестораны в Украине будут работать по такому графику:
- от 19 декабря до 30 декабря – будут работать с 07:00 до 23:00 (крайний чек должен быть до 22:00), а с 23:00 до 07:00 разрешается только доставка и заказ на вынос;
- новогодняя ночь – 31 января разрешена работа с 07:00 и до 01:00 следующего дня, 1 января 2021 года;
- от 1 до 7 января – будут работать с 07:00 до 23:00 (крайний чек должен быть до 22:00), а с 23:00 до 07:00 разрешается только доставка и заказ на вынос;
- от 8 до 24 января – работа заведений питания полностью запрещена через общеукраинский локдаун. Разрешается только доставка и заказ на вынос.
Что меняется для учебных заведений с 19 декабря
Актуальные противоэпидемические меры касаются, в частности, и учебных заведений. На период действия карантина не разрешается:
- посещать учебные заведения соискателями образования группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования;
- посещать учебные заведения соискателями образования, если на самоизоляции через контакт с пациентом с подтвержденным диагнозом COVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала заведения;
- проводить в учебных заведениях массовые праздничные мероприятия.
При этом дополнительно к ограничительным мерам на период с 8 по 24 января 2021 года запрещено посещать учебные заведения, независимо от формы собственности ее соискателями, кроме учреждений дошкольного образования и специальных учебных заведений.
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- В Украине снова заработала школа онлайн-уроки не будут транслировать по телевизору (видео)
- Санта Клаус "устойчив к коронавирусу": в ВОЗ успокоили детей в канун Рождества (видео)
- Школам рекомендовали продлить каникулы на время усиленного карантина
- Рада поддержала штрафы для предпринимателей за допуск людей без масок в помещения и транспорт
- Локдаун и защита прав ребенка в Украине: страшных историй может стать больше
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram