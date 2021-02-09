Сейчас обучение проводится в смешанном режиме.

Украинские школы после завершения локдауна возобновили работу - ее режим зависит от эпидемиологической ситуации в отдельном регионе.

Об этом рассказал министр образования и науки Сергей Шкарлет в эфире канала "Украина 24".

"Где-то это полноценное обучение, в большей части это смешанное обучение. До 28 февраля действует механизм адаптивного карантина, который был предложен Министерством здравоохранения и поддержан в постановлении правительства. На сегодня ждем от Минздрава определенных прогнозов и предложений по дальнейшему введению или невведению карантина, но предварительно до 30 апреля такой же адаптивный карантин будет продлен, но в каком варианте - ждем от Минздрава", - рассказал министр.

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Дистанционное обучение, по его словам, в полном объеме "было применено максимум в 30% территориальных общин Украины в зависимости от тех норм адаптивного карантина, которые действовали в течение марта до сегодняшнего дня".

"Был трехмесячный локдаун в начале, но тогда действительно происходило полноценное дистанционное обучение. Но в большинстве учебных заведений применяется смешанное обучение - и дистанционное, и полноформатное в зависимости от уровня эпидемиологической ситуации", - отметил глава Минобразования.

Министр подчеркнул, что при обучении онлайн "минимум на 8% потеря качества происходит", но смешанное и дистанционное обучение дает возможность сохранить и не останавливать образовательный процесс.

Карантин в Украине: что известно

3 февраля сообщалось, что правительство в ближайшие дни примет решение о возвращении к адаптивному карантину.

Адаптивный карантин был введен в Украине 1 августа. Тогда регионы страны поделили на "красную", "зеленую", "оранжевую" зоны с оглядкой на загруженность коек, среднее количество тестирований населения, коэффициент выявления случаев инфицирования и показатель динамики роста случаев инфицирования.

Киев при переходе на адаптивный карантин в Украине будет постоянно в "оранжевой зоне".

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Автор: Юрий Годован