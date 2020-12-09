В Минздраве предложили продлить работу заведений общественного питания до 23:00.

Кабинет министров продлил действие карантинных ограничений «оранжевой» зоны, которые действуют в настоящее время, до 28 февраля 2021 года.

Читайте такжеГлавные новости Украины 9 декабря: дата введения локдауна и финансовая помощь от ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято во время внеочередного заседания правительства.

Как отметил министр здравоохранения Максим Степанов, принятым постановлением предусмотрено продление карантинных ограничений на территории страны и режима чрезвычайной ситуации до 28 февраля 2021 года.

«Те ограничения, которые мы предлагаем, они отвечают сегодняшним ограничениям «оранжевой» зоны, которые действуют на территории всей страны... Какие изменения мы предлагаем? Мы предлагаем продлить работу заведений общественного питания до 23:00 (на сегодняшний день они работают до 22:00), но с запретом проведения расчетных операций после 22:00», - сказал Степанов.

Новость дополняется...

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко