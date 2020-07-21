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Карантин в Киеве: суд оправдал пловца, которого с десяток полицейских ловили в Гидропарке (видео)

08:22, 21 июля 2020
Общество
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Суд оправдал пловца, которого с десяток полицейских ловили в Гидропарке / фото Киев Оперативный

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Об этом сообщил сам Валентин Бурьянов, говорится в сюжете ТСН.Ранок.

По его словам, производство закрыли в связи с отсутствием событий и состава административного правонарушения.

Теперь он планирует идти в суд уже с собственным заявлением на полицейских, которые, по его словам, этим громким задержанием унизили его достоинство.

Напомним, Валентин Бурьянов пытался попасть на спортплощадку, когда в столице ввели жесткий карантин.

В Гидропарке парня не пустили полицейские, поэтому он решил добраться до спортплощадки вплавь. Переплыл на другой берег, где уже в одних мокрых плавках копы его задержали и отвезли в участок.

На Гидропарке 10 полицейских снова поймали страшного преступника. Голого и без маски. Купается он, скотиняка

Опубликовано Marina Daniluk-Yarmolaeva Понедельник, 6 апреля 2020 г.

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