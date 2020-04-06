Голый и без маски: в киевском Гидропарке с десяток полицейских задержали одинокого пловца (видео)

Мужчина, которого не впустили в "качалку" в Гидропарке, решил переплыть реку, чтобы позаниматься.

Мужчина, которого не пустили на спортплощадку в Гидропарке, пытался туда попасть, переплыв реку, полицейские поймали его на другом берегу.

Полиция в киевском Гидропарке задержала пловца. Видео опубликовано в Facebook.

Читайте такжеВ Киеве группа молодчиков пыталась прорваться в Гидропарк, нескольких задержала полиция (фото, видео)

"Полицейские снова поймали страшного преступника. Голого и без маски. Купается он, скотиняка", - иронизирует одна из очевидцев.

Человек, которого не впустили в качалку в Гидропарке, решил переплыть реку, чтобы все-таки позаниматься, но на берегу его встретили правоохранители, сообщает Киев Оперативный.