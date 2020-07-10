Киев снова может вернуться к жесткому карантину

Кличко заявил, что динамика распространения COVID-19 неутешительна, поэтому столица может усилить карантин.

Городской голова Киева Виталий Кличко предупредил, что столица может снова вернуться к более строгим карантинным ограничениям из-за роста случаев коронавируса.

Об этом он сказал на брифинге в пятницу, 10 июля.

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«Я не хочу никого пугать. Но динамика распространения болезни у нас неутешительная. И мы можем снова вернуться к более строгим ограничениям. Давайте не доводить до этого», - призвал Кличко.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в столице зафиксировали 118 случаев COVID-19. В целом по состоянию на 10 июля в столице 5990 больных коронавирусной инфекцией, выздоровели в целом 2033 (71 за последние сутки). Накануне за сутки было выявлено 93 случая коронавируса.

6 июля Комиссия по чрезвычайным ситуациям разрешила столичным ресторанам, заведениям общественного питания, кинотеатрам и театрам работать после 22:00.

До этого городская власть решила усилить противоэпидемические мероприятия.

С начала эпидемии в Киеве более 460 детей заболели COVID-19. Самому младшему из них было несколько дней.

Также ранее Виталий Кличко сказал, что до конца карантина обучение в столице будет дистанционным.

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