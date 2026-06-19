Не только 15 млн грн: на какие выплаты и компенсации имеет право семья погибшего военнослужащего

Юрист рассказал, что в первую очередь должна сделать семья после смерти военнослужащего – какие документы оформлять и куда обращаться.

После гибели военнослужащего государство предусматривает финансовую помощь или компенсацию расходов на похороны.В комментарии УНИАН управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Никита Муренко объяснил, при каких обстоятельствах ее можно получить, какие документы нужны и кому могут отказать.

Что нужно сделать семье в первую очередь после смерти военнослужащего – какие документы оформлять и куда обращаться?

Оформить выплаты и статус семьи погибшего военнослужащего можно как онлайн, так и в бумажном формате. В частности, через приложение "Дия".

Обычно требуется базовый пакет документов: паспорт, свидетельство о смерти и документы, подтверждающие родственные связи (свидетельство о браке или рождении). Все подписывается электронной подписью и подается дистанционно.

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Если семья выбирает бумажный вариант, заявление подается по месту жительства – в органы социальной защиты, городские или районные советы. Ехать в воинскую часть в регионе службы не нужно.

Кто по закону оплачивает похороны военнослужащего и на какую помощь от государства или воинской части могут рассчитывать родственники в 2026 году?

По словам правоведа, все расходы на похороны военнослужащего компенсирует государство. Если военный получил ранение, был уволен со службы по состоянию здоровья, а через некоторое время скончался в результате этих травм, его семья также может обратиться за соответствующей выплатой. Размер такой помощи составляет 16 тысяч гривень.

"То есть семья вообще ничего не тратит, все берет на себя государство в лице воинской части, которая самостоятельно занимается всем этим. Сюда входит транспортировка тела, кремация или непосредственно захоронение в гробу, оплата самого гроба, одежды, в которой будет похоронен такой человек. Также это венок и установка креста", – пояснил юрист.

На государственном уровне отдельных программ компенсации расходов на установку памятника всем погибшим военнослужащим нет. Однако этими вопросами часто занимаются местные советы. В Киеве действуют программы, компенсирующие до 50 тыс. грн, а в некоторых регионах – даже до 80 тыс..

Если смерть военнослужащего наступила не в результате боевых действий, а, например, вследствие несчастного случая или других обстоятельств, право на пособие на погребение все равно сохраняется. Причина смерти в этом случае не влияет на такую выплату.

В то же время от обстоятельств гибели зависит другая государственная помощь семьям защитников, речь идет, в частности, о 15 миллионах грн. Если смерть наступила, например, вследствие сопутствующих заболеваний или обстоятельств, не связанных с выполнением боевой задачи, семья имеет право на выплаты в размере 2,2 млн грн.

В каком случае могут лишить выплат на похороны?

После смерти военнослужащего тело доставляют в морг, где проводят судебно-медицинскую экспертизу: устанавливают причину смерти. А также проводят токсикологические исследования – в частности, на наличие алкоголя или наркотических веществ. В случае подтверждения опьянения во время гибели могут возникнуть основания для отказа в части выплат семье, в частности компенсации на похороны, и повлиять на возможность получения статуса "семьи погибшего военнослужащего", – говорит правовед.

"Такие отказы мы отменяем через суд, потому что это обстоятельство де-факто влияет на внутренние дела самой воинской части, но по факту, если военнослужащий погиб в зоне боевых действий, то независимо от обстоятельств он считается военнослужащим и остается в этом статусе. Но и здесь бывают разные ситуации: погиб ли он из-за чрезмерного употребления алкоголя или погиб на поле боя, но в крови содержался алкоголь", – отметил Муренко.

На какие льготы, выплаты и компенсации имеют право члены семьи погибшего военнослужащего после похорон?

"Основная и самая крупная выплата для семьи погибшего военнослужащего – это единовременная денежная помощь в размере 15 млн грн. Ее оформление происходит через ТЦК и СП. Сначала выплачивается 20% от суммы, то есть 3 млн, а затем в течение 40 месяцев равными частями. При этом, как уже отмечалось, размер выплаты зависит от обстоятельств смерти", – говорит Муренко.

Для оформления помощи семья должна подать пакет документов: свидетельство о смерти, документы, подтверждающие обстоятельства гибели или смерти (например, материалы служебного расследования или соответствующую справку), а также копии личных документов заявителей – пособие распределяется равными частями между родителями, детьми и супругом/супругой погибшего.

Формально законодательством предусмотрено 3 месяца на рассмотрение документов, однако на практике, по словам правоведа, из-за бюрократических процедур и согласований процесс может затянуться до полугода.

Важный момент заключается ещё и в том, что если один из членов семьи имеет право на выплату, но не обращается за ней, его доля не всегда сразу переходит другим родственникам. Должно пройти 3 года, и, если такое лицо не обращается за получением выплаты, его доля может быть перераспределена между другими членами семьи.

Как пояснил эксперт, ряд других льгот был установлен еще в 2022 году и практически не изменился на сегодняшний день. Таким образом, семьи погибших (умерших) ветеранов войны и защитников и защитниц Украины имеют право на:

бесплатное получение лекарств, медицинских препаратов и изделий медицинского назначения по рецептам врачей;

первоочередное бесплатное зубное протезирование (кроме протезирования из драгоценных металлов);

бесплатное санаторно-курортное лечение или компенсацию его стоимости (в случаях, предусмотренных законодательством);

50% скидку на оплату жилья в пределах установленных норм площади;

50% скидка на оплату коммунальных услуг (газ, электроэнергия, отопление и другие услуги) в пределах установленных норм потребления;

50% скидка на приобретение топлива для отопления жилья, если дом не имеет центрального отопления;

внеочередной бесплатный капитальный ремонт собственного жилья и первоочередной текущий ремонт квартир и домов;

право пользоваться поликлиниками и больницами, к которым лицо было прикреплено ранее, даже после выхода на пенсию или смены места работы;

ежегодное медицинское обследование и диспансеризация с привлечением необходимых специалистов;

первоочередное обслуживание в медицинских учреждениях, аптеках и при госпитализации;

выплата пособия в случае временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы независимо от страхового стажа;

право выбирать удобное время для ежегодного отпуска и получать дополнительный отпуск без сохранения заработной платы до 14 дней в год;

преимущественное право остаться на работе при сокращении, а также первоочередное трудоустройство в случае ликвидации предприятия;

первоочередное обеспечение жильем тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий (в определенных законом случаях);

первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества.

Как получить компенсацию за похороны военнослужащего? Какие документы для этого нужны?

Семья может самостоятельно похоронить погибшего защитника и в таком случае претендовать на компенсацию расходов. В этом случае она самостоятельно выбирает ритуальное агентство, а средства государство возвращает впоследствии.

"Семья подписывает договор с ритуальным учреждением, которое проводит свою внутреннюю процедуру. После этого родственникам нужно собрать не слишком большой перечень документов и написать заявление. Сначала нужно получить документ, подтверждающий оплату этих средств за проведение похорон: квитанцию или акт приема-передачи оказанных услуг, приложить свидетельство о смерти, свой паспорт и банковские реквизиты. Там все оформляется достаточно просто", – отметил эксперт.

В какие сроки родственникам нужно обратиться за помощью на похороны и можно ли лишиться права на выплаты из-за пропущенных сроков?

"Это нужно сделать в течение трех месяцев – обратиться либо в воинскую часть, либо в орган социальной защиты военнослужащих городского совета. Если срок будет пропущен, соответственно, выплат не будет. Так же, например, как и с выплатами ранее упомянутых 15 млн", – уточнил Муренко.

В то же время семья может попытаться доказать в судебном порядке, что у нее была веская причина, из-за которой сроки были пропущены, однако эта сумма выплат не стоит затрат энергии на судебные процессы, отметил юрист.

справка Никита Муренко Управляющий партнер юридической компании «Муренко, Курявый и Партнеры» Практика Никиты Муренко начинается с 2017 года с участия в уголовных и административных делах на территории Европейского Союза, сотрудничества с прокуратурой Республики Польша, национальными судами Республики Польша и Международной организацией уголовной полиции. Значительный опыт в сфере международного и европейского права приобрел благодаря работе юрисконсультом в рамках европейской программы обмена опытом в течение 2019-2020 годов. Этот опыт помог изнутри изучить банковскую и инвестиционную системы управления Европейского Союза, что сейчас помогает юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" оставаться лидером в этой области. С 2020 года Никита открывает частную юридическую практику, специализирующуюся на юридическом обслуживании политических партий и избирательном праве, в частности на полном юридическом сопровождении избирательных процессов. В 2020 году во время выполнения поручения в сфере государственной регистрации неприбыльных организаций главы Черкасской областной государственной администрации Никита познакомился с Александром Курявым. Со временем, после тесного юридического сотрудничества, было принято решение об объединении опыта и практик и создании организации нового уровня - юридической компании «Муренко, Курявый и Партнеры». Свободно владеет 4 языками: украинским, русским, польским, английским. В Украине практика Никиты включает обслуживание корпоративных клиентов, в частности регистрацию представительств иностранных компаний в Украине и консультирование по праву Европейского Союза, инвестиционному и банковскому праву, в частности прохождение финансового мониторинга, участие в административных делах о действиях и бездействии органов власти, гражданских делах о возмещении убытков.

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