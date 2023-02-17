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В Украине стартовал первый этап национального исследования игровой зависимости, инициированного Министерством здравоохранения Украины при поддержке Favbet.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение общественного союза "Центр ответственной игры" (RGC).

Союз с привлечением социологов Центра социологических исследований Socioinform уже начали опрос среди игроков. Первым игровым заведением, которое открыло свои двери и предоставило возможность специалистам провести исследование, стало крупнейшее легальное казино столицы Favbet Casino.

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"Поддержав государственную инициативу, направленную на предупреждение игровой зависимости, организаторы азартных игр открывают двери своих казино, залов игровых автоматов и интернет-платформы для проведения первого масштабного исследования в области игровой зависимости", - говорится в сообщении.

По результатам исследования, которое будет проводиться как среди игроков игорных заведений, так и среди лиц, страдающих от игровой зависимости и обратились за медицинской помощью к врачам, будут разработаны рекомендации для бизнеса по выявлению лиц с выраженной игровой зависимости.

"Мы видим, что организаторы рынке с заботой относятся к своим игрокам и принимают меры по предотвращению возникновения социальных рисков, связанных с игровой зависимостью, и участие в важном для общества исследовании является тому примером. Показательным, например, для нас был тот факт, что персонал Favbet Casino обеспечил условия для проведения специалистами исследования. Поддерживая правильные идеи, мы вместе формируем культуру ответственного игры", - отметила Марина Слободниченко, руководитель ГС "Центр ответственной игры" (RGC).

По ее словам, инициатива по проведению исследования поддерживается Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей. Отчет будет передан регулятору для использования в работе. Для Министерства здравоохранения Украины результаты исследования станут базой для разработки протокола лечения лиц с зависимостью от азартных игр.

Исследование продлится до конца марта 2023 года. Все организаторы игорного бизнеса могут к нему присоединиться, поддержав проведение опроса среди своих игроков.

"Мы уже направили письма-приглашение поддержать нашу инициативу всем организаторам игорного бизнеса. Что нужно от них - это разместить созданную нашими специалистами анкету в своих интернет-казино, позволить и способствовать социологам провести опрос в залах игровых автоматов и казино", - говорится в сообщении союза.

Напомним, в начале февраля Министерство здравоохранения при поддержке Favbet начало первое масштабное исследования зависимости от азартных игр в Украине.