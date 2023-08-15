Автомобиль привлечен к выполнению боевых задач на юге страны.

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал одному из подразделений Вооруженных Сил Украины внедорожник Mitsubishi L200, сообщили представители фонда.

Автомобиль привлечен к выполнению боевых задач на юге страны.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ получили при содействии Favbet Foundation более 190 автомобилей, в том числе 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek для ударных рот "Армии дронов".

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Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 145 млн грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в области образования, здоровья и спортивного развития.