Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Национальной гвардии Украины внедорожник Nissan Pathfinder, сообщили представители фонда.

Автомобиль работает в составе подразделения разведчиков на Лиманском направлении.

Напомним, всего с начала большой войны ВСУ и другие Силы обороны получили при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation уже более 240 автомобилей.

Видео дня

В частности, ударные роты "Армии дронов" получили при содействии фонда 53 новых внедорожника Peugeot Landtrek.

Кроме того, ВСУ получили при содействии фонда более 130 дронов разного типа, в том числе ударного.

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 175 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.