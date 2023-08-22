Автомобиль работает в зоне боевых действий и помогает украинским военным отбивать атаки РФ.

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал для нужд Вооруженных Сил Украины внедорожник высокой проходимости Mazda B2500, сообщили представители фонда.

Автомобиль работает в зоне боевых действий и помогает украинским военным давать отпор российской вооруженной агрессии на Бахмутском направлении.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ВСУ при содействии Favbet Foundation получили более 200 автомобилей. В это число также входят 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek, приобретенные для ударных рот "Армии дронов".

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В целом же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 145 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.