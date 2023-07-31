Авто уже помогло эвакуировать раненых бойцов из зоны боевых действий.

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал одному из механизированных батальонов Вооруженных сил Украины очередной внедорожник Nissan.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Favbet Foundation.

Сейчас автомобиль работает на передовой, спасая жизни украинских военнослужащих. В частности, авто уже помогло эвакуировать раненых бойцов из зоны боевых действий.

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Напомним, в целом с начала полномасштабного вторжения ВСУ получили при содействии Favbet Foundation и компании Favbet более 190 авто, в том числе 53 внедорожника для ударных рот "армии дронов".

Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 135 млн грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в области образования, здоровья и спортивного развития.