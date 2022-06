Советник главы Офиса президента Украины раскритиковал высказывание спикера парламента Венгрии.

Заместитель главы Офиса президента Украины ответил на заявление спикера парламента Венгрии Ласло Кевера о "личных психических проблемах" Владимира Зеленского. Он написал жесткое сообщение, в котором раскритиковал венгерского чиновника, назвал его "недополитиком" и упомянул "фашистскую ДНК".

Свое сообщение Сибига опубликовал на персональной странице на Facebook.

"Народ всегда мудр и знает веками как отвечать на совершенно неприемлемые, дикие высказывания "недополитиков" вроде неуважаемого главы государственного собрания Венгрии: he who is guilty is the one that has much to say (виновный говорит больше всего, — УНИАН), осла узнаешь по ушам, а дурака — по болтовне, у короткого ума язык длинный. Обычно такие обострения происходят в определенные периоды года", — написал Сибига.

Затем заместитель главы ОПУ упомянул жестокое военное преступление венгерских фашистов в Украине во времена Второй мировой войны. Сибига спросил, были ли они "психически здоровыми".

"С другой стороны эпохальные события далеко не регионального характера наверняка тоже являются достаточным триггером для такой поросли "политиков" — а еще если откликается изнутри фашистская ДНК. На этой волне хотелось бы услышать оценку политика о том, как венгерские фашисты сожгли заживо тысячи людей в черниговской деревне Корюковка — одно из самых ужасных преступлений Второй мировой", — продолжил Сибига.

Далее заместитель главы ОПУ выразил уверенность, что Украина победит, а ее граждане будут гордиться своим государством. По словам Сибиги, венгерский мудрый народ продолжит поддерживать дружеские отношения с украинским, а "такие персоны" останутся на свалке истории.

Напомним, в недавнем интервью Ласло Кевер высказался насчет обращений Зеленского к партнерам и союзникам: "Обычно тот, кому нужна помощь, просит о ней вежливо — настойчиво, но просит, а не требует или угрожает. Угрожают обычно врагам, а вовсе не тем, с кем хотят дружить. Здесь есть какие-то личные психические проблемы". Именно на это заявление ответил Сибига.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

