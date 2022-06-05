Ласло Кевер также считает, что после войны украинских венгров могут ждать проблемы.

Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер резко высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского из-за его жестких обращений о помощи нашей стране в борьбе с российской агрессией, увидев в них "психические проблемы".

Об этом Кевер заявил в комментарии венгерскому изданию 444.hu.

Он отметил, что не помнит в международной политике, чтобы лидер страны, которой нужна помощь, так "поднимал голос против кого-то", как это делает Зеленский, как к примеру в обращениях к Венгрии или к канцлеру Германии.

"Обычно тот, кому нужна помощь, просит о ней вежливо - настойчиво, но просит, а не требует или угрожает. Угрожают обычно врагам, а вовсе не тем, с кем хотят дружить. Здесь есть какие-то личные психические проблемы", - заявил венгерский парламентарий.

Он также считает, что после войны украинских венгров могут ждать проблемы. "Мы должны быть очень осторожными... Венгерскому меньшинству возможно придется покинуть Украину", - добавил Кевер.

Напомним, в мае президент Владимир Зеленский раскритиковал Венгрию, которая отказывалась поддержать нефтяное эмбарго против России, зная, что деньги за энергоносители финансируют войну Кремля против Украины.

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