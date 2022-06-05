Аукцион состоялся в рамках презентации программы United 24 на территории Украинского Дома в Вашингтоне / фото facebook.com/tatiana.vorozhko

Вышитую рубашку, которую президент Украины Владимир Зеленский надевал на День вышиванки 19 мая, продали на благотворительном аукционе в Вашингтоне за 100 тысяч долларов.

Как сообщает "Голос Америки", покупателем лота стала юридическая компания Asters USA.

Аукцион состоялся в пятницу, 3 июня, в рамках презентации программы United 24 на территории Украинского Дома в Вашингтоне.

Как объясняют организаторы события, United 24 был создан для привлечения средств для помощи Украине. Средства поступают на счета Национального банка и направляются профильными министерствами на нужды по трем направлениям: оборона и разминирование, медицинская помощь, восстановление Украины. Также все благотворители могут выбрать конкретный проект для передачи средств. Пожертвования не подлежат налогообложению.

Читайте также:
Таджикистан обвинил Кыргызстан в провокации конфликта на границе
Таджикистан обвинил Кыргызстан в провокации конфликта на границе
Байдена с женой экстренно эвакуировали в безопасное место
Байдена с женой экстренно эвакуировали в безопасное место
У Эрдогана заявили, что Швеции и Финляндии не о чем вести переговоры с НАТО
У Эрдогана заявили, что Швеции и Финляндии "не о чем" вести переговоры с НАТО
Папа Римский Франциск хочет в Украину и ищет подходящее время
Папа Римский Франциск хочет в Украину и ищет "подходящее время"
Лех Валенса призвал распустить ЕС и создать новый, но без Польши и Венгрии
Лех Валенса призвал распустить ЕС и создать новый, но без Польши и Венгрии
В польском магазине мужчина избил 20-летнюю украинку (видео)
В польском магазине мужчина избил 20-летнюю украинку (видео)
В Москве умер подозреваемый в отравлении полонием экс-офицера ФСБ Литвиненко
В Москве умер подозреваемый в отравлении полонием экс-офицера ФСБ Литвиненко
Военные РФ могут устроить переворот и убить Путина из-за провала в войне - The Sun
Военные РФ могут устроить переворот и убить Путина из-за провала в войне - The Sun

Во время благотворительного аукциона в пятницу кроме вышитой рубашки украинского президента были проданы футболки с подписями Артема Довбика и Андрея Ярмоленко, в которых они соревновались во время выигрышного матча украинской сборной против сборной Шотландии 1 июня.

Также "с молотка" ушла известная керамическая фигурка петушка, аналогичная той, которая уцелела на шкафчике в обстрелянном русскими жилом доме в поселке Бородянка Киевской области.

Аукцион в Вашингтоне

Как сообщал УНИАН, 5 мая Зеленский начал проект поддержки Украины United24. Платформа создана с целью сбора средств на поддержку Украины. Первым амбассадором глобального проекта United24 стал известный футболист и тренер Андрей Шевченко.

Вас также могут заинтересовать новости: