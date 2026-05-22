Минуту молчания в Украине начнут объявлять через системы оповещения

Также таким образом будут информировать о всеукраинской акции "Зажги свечу".

Правительство разрешило использование систем оповещения для объявления минуты молчания. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, теперь эти системы будут использовать ежедневно в 09:00 для объявления общенациональной минуты молчания. Также таким образом украинцев будут оповещать и о всеукраинской акции "Зажги свечу", которая ежегодно проходит в четвертую субботу ноября в память о жертвах Голодомора 1932–1933 годов.

"Формируем новую культуру памяти. Ежедневная минута молчания – важная ее составляющая и проявление нашего уважения к погибшим защитникам и защитницам, гражданским гражданам", – отметила Свириденко.

Видео дня

Минута молчания в Украине

Напомним, в марте 2026 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об установлении на государственном уровне общенациональной минуты молчания. Он предусматривает объявление минуты молчания через государственные и частные СМИ и системы гражданской защиты ежедневно в девять часов. Также он обязывает местные власти обеспечить информирование на улицах, предприятиях и в учреждениях.

Вас также могут заинтересовать новости: